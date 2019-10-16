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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Чи вирішить розведення військ ситуацію на Донбасі: думка українців

      130 Читать новость на русском
      Опитування українців
      Опитування українців / 24 канал

      Розвести сили у районі Золотого та Петрівського планували ще 7 жовтня. Однак цього не сталося через обстріли з боку бойовиків. При цьому Міноборони України переконує: ЗСУ технічно готові до розведення військ.

      Чи вирішить розведення військ ситуацію на Донбасі дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Читайте також: У Мінську не змогли домовитись про розведення військ та обмін

      – Ні, тому що, як тільки ми виведемо війська – Росія введе.

      – Ні. Конфлікт настільки складний, що тільки військовим питанням його не вирішити. Історично так було закладено, що Радянський Союз зрусифікував багато регіонів. Спеціально були переселені люди. Він подібну практику достатньо широко використовував і тут треба ментально за них боротися, а не фізично. Пам’ятаю кадри, коли українських військових після звільнення певних територій поливали брудом місцеві жителі. Тобто вони цього не хотіли.

      Ні. Чому я так думаю? По-перше, мабуть, вихована в сім’ї військового, який теж має свою думку і для мене вона авторитетна. По-друге, поки там люди є це не треба бути над розумним, щоб розуміти, що це стримує агресію і дає їм зрозуміти, що ми просто так не дамося.

      – Я думаю, що це перший крок, який потрібно зробити, як необхідна передумова. Щоб цей законсервований конфлікт вирішити.

      – Сказати однозначно цього не можу, тому що я не аналітик з цього питання. Але хотілося б миру.

      Я думаю, що мають бути глибокі консультації для того, щоб не було різного роду викривлень. І не сталося так, що не будуть враховані інтереси місцевого населення та інтереси національної безпеки України.

      – Я думаю, що буде зберігатися напруження в будь-якому випадку.

      – За 5 років там сталося багато чого. У людей долі зруйновані, контрабанда, наркотики та таке інше. Зрозуміло, що це (розведення – 24 канал), можливо, покращить ситуацію. Проте краще, аби наші повернули контроль над кордоном і територією.

      – Вирішить ситуацію, мабуть, зможе тільки вихід взагалі за межі України російських військ. І все.

      Дивіться відео 24 каналу:

      Що важливо знати про розведення військ на Донбасі?

      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
      • Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.
      • Загалом розведення сил та засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі можливе лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню.

      розведення військ, карта
      План розведення військ на Донбасі / карта 24 каналу
       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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