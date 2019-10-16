Чи вирішить розведення військ ситуацію на Донбасі: думка українців

Розвести сили у районі Золотого та Петрівського планували ще 7 жовтня. Однак цього не сталося через обстріли з боку бойовиків. При цьому Міноборони України переконує: ЗСУ технічно готові до розведення військ.

Чи вирішить розведення військ ситуацію на Донбасі дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

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– Ні, тому що, як тільки ми виведемо війська – Росія введе.

– Ні. Конфлікт настільки складний, що тільки військовим питанням його не вирішити. Історично так було закладено, що Радянський Союз зрусифікував багато регіонів. Спеціально були переселені люди. Він подібну практику достатньо широко використовував і тут треба ментально за них боротися, а не фізично. Пам’ятаю кадри, коли українських військових після звільнення певних територій поливали брудом місцеві жителі. Тобто вони цього не хотіли.

Ні. Чому я так думаю? По-перше, мабуть, вихована в сім’ї військового, який теж має свою думку і для мене вона авторитетна. По-друге, поки там люди є це не треба бути над розумним, щоб розуміти, що це стримує агресію і дає їм зрозуміти, що ми просто так не дамося.

– Я думаю, що це перший крок, який потрібно зробити, як необхідна передумова. Щоб цей законсервований конфлікт вирішити.

– Сказати однозначно цього не можу, тому що я не аналітик з цього питання. Але хотілося б миру.

Я думаю, що мають бути глибокі консультації для того, щоб не було різного роду викривлень. І не сталося так, що не будуть враховані інтереси місцевого населення та інтереси національної безпеки України.

– Я думаю, що буде зберігатися напруження в будь-якому випадку.

– За 5 років там сталося багато чого. У людей долі зруйновані, контрабанда, наркотики та таке інше. Зрозуміло, що це (розведення – 24 канал), можливо, покращить ситуацію. Проте краще, аби наші повернули контроль над кордоном і територією.

– Вирішить ситуацію, мабуть, зможе тільки вихід взагалі за межі України російських військ. І все.

Дивіться відео 24 каналу:

Що важливо знати про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.

Загалом розведення сил та засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі можливе лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню.



План розведення військ на Донбасі / карта 24 каналу

