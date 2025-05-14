Перед початком курортного сезону готелям надсилають розпорядження з вимогою забронювати близько 30% номерів для поселення там силовиків на все літо, повідомляє 24 Канал з посиланням на активістів руху "Жовта Стрічка".

Також читайте Сезон не дуже: скільки насправді росіян їде на відпочинок до Криму

Що обіцяють власникам готелів

Власникам готельного бізнесу напряму обіцяють нульові доходи від проживання силовиків, зазначає "Жовта стрічка". Окупаційна адміністрація називає це такою собі компенсацією собівартості житла – тобто, без прибутку і націнок. Поки не зрозуміло, як саме буде вираховуватись така сума.

Тобто замість того, щоб селити військових окремо, викупаючи конкретні санаторії, окупанти планують і під час курортного сезону розселяти силовиків разом із цивільним населенням,

– повідомляють активісти "Жовтої стрічки".

Зі свого боку Центр національного спротиву (ЦНС) заявляє, що окупація Криму Росією замість розвитку принесла занепад. Найбільш показовим прикладом є вкотре провалений туристичний сезон.

Попри заяви про нібито запланований наплив 6 мільйонів туристів, готелі стоять порожні, власники банкрутіють й рахують збитки, а бізнес тримається на субсидіях. Цифри – фейк, ситуація – критична, зазначає ЦНС.