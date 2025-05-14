Перед початком курортного сезону готелям надсилають розпорядження з вимогою забронювати близько 30% номерів для поселення там силовиків на все літо, повідомляє 24 Канал з посиланням на активістів руху "Жовта Стрічка".
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Що обіцяють власникам готелів
Власникам готельного бізнесу напряму обіцяють нульові доходи від проживання силовиків, зазначає "Жовта стрічка". Окупаційна адміністрація називає це такою собі компенсацією собівартості житла – тобто, без прибутку і націнок. Поки не зрозуміло, як саме буде вираховуватись така сума.
Тобто замість того, щоб селити військових окремо, викупаючи конкретні санаторії, окупанти планують і під час курортного сезону розселяти силовиків разом із цивільним населенням,
– повідомляють активісти "Жовтої стрічки".
Зі свого боку Центр національного спротиву (ЦНС) заявляє, що окупація Криму Росією замість розвитку принесла занепад. Найбільш показовим прикладом є вкотре провалений туристичний сезон.
Попри заяви про нібито запланований наплив 6 мільйонів туристів, готелі стоять порожні, власники банкрутіють й рахують збитки, а бізнес тримається на субсидіях. Цифри – фейк, ситуація – критична, зазначає ЦНС.
Чому Крим більше не приваблює туристів
Окрім тотальної мілітаризації півострова і стабільної "бабовни" по аеродромах окупантів від ЗСУ, курортний сезон – 2025 в Криму сильно постраждає через надзвичайну ситуацію із розливом мазуту в Керченській протоці 15 грудня 2024 року.
Зверніть увагу! Унаслідок аварії 2 танкерів в Керченській протоці стався розлив нафтопродуктів. За даними російських ЗМІ, "Волгонефть-212" перевозив 4300 тонн мазуту, приблизно стільки ж нафтопродуктів було на борту танкера "Волгонефти-239".
Тільки 28 грудня окупаційна влада Криму запровадила режим надзвичайної ситуації на півострові, в той час, коли мазут вже досягнув російської Анапи. Росіяни весь цей час стверджували, що в них все під контролем, коли мазутні маси осіли на дні моря, утворивши мертву зону, яка труїтиме все живе впродовж десятки років. Втім російські експерти не стомлюються заявляти, що купатись в Чорному морі зовсім безпечно, як і їсти звідти рибу.
Окрім очевидної мазутної небезпеки, окупанти за 11 років розвалили інфраструктуру півострова, повідбирали майно у місцевих і бізнесу, а санкції ізолювали півострів від світу, констатує ЦНС.