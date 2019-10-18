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      Разведение сил на других участках Донбасса пока не планируется, – Минобороны

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      Загороднюк прокомментировал разведение войск на Донбассе
      Загороднюк прокомментировал разведение войск на Донбассе / Иллюстративное фото

      Министерство обороны в ближайшее время не планирует разведение войск на других участках на Донбассе, кроме Петровского и Золотого. Однако, боевики до сих пор обстреливают эти населенные пункты, из-за чего разведение невозможно.

      Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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      Сейчас планируется разведение на двух участках (Золотое и Петровское, – 24 канал). На этом мы ставим точку пока в комментариях относительно разведения. Другие разведения мы сейчас не делаем,
      – подчеркнул министр.

      По его словам, сейчас даже в этих пунктах ВСУ не будет отводить войска, ведь боевики не соблюдают договоренности о семидневном режиме тишины.

      Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма на заседании в Минске заявил, что тяжелое вооружение и техника должны быть отведены еще из четырех населенных пунктов на Донбассе: Кальмиуское, Новоазовск, Саханка, Кумачово.

      Загороднюк добавил, что после вывода подразделений ООС из Золотого и Петровского защита гражданского населения будет осуществляться силами Нацполиции и других сил безопасности.

      Подразделения ВСУ будут содержаться в готовности для немедленного реагирования на нарушение договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно определенных планов,
      – заверил глава Минобороны.

      Заметим, именно за это заявление Загороднюка жестко раскритиковал Святослав Вакарчук. Лидер "Голоса" возмутился, что министр обороны отказался комментировать возможную потерю около 30 населенных пунктов и ряда ключевых высот в случае разведения сил на Донбассе.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?

      • 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.
      • Однако, 7 октября разведение войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.

      розведення сил на Донбасі
      Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / 24 канал

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Андрей Загороднюк
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