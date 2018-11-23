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      Обострение в Косово: в МИД России сделали резкое заявление насчет этнических чисток

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      В МИД РФ обвинило Косово в этнических чистках
      В МИД РФ обвинило Косово в этнических чистках / Фото из открытых источников

      Спецназовцы арестовали в Косовской Митровице четырех сербов. В ответ министерство иностранных дел России обвинило Приштину в этнических чистках.

      Об этом говорится в комментарии ведомства.

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      Ранее премьер-министр Сербии Александар Вучич сообщил о возможном перемещении албанских сил Косово на север страны. Впоследствии сербские СМИ сообщили о том, что 23 ноября утром силы специального назначения Косово ROSU арестовали в Косовской Митровице четырех сербов.

      В МИД России не медлили с комментарием по поводу обострения конфилкта. Там обвинили Приштину в очередных провокациях.

      Рассматриваем вторжение спецназа в населенную сербами часть Косовской Митровицы утром 23 ноября и задержание четырех местных жителей как очередную провокацию Приштины, нацеленную на выдавливание косовских сербов из края, – говорится в сообщении ведомства.

      По информации СМИ, в полиции Косово сообщили, что аресты состоялись в связи с расследованием убийства сербского оппозиционного политика Оливера Ивановича, которое произошло несколько месяцев назад. Эту информацию подтвердил и премьер Косова Рамуш Харадинай.

      Он подчеркнул, что операция косовской полиции на Севере Косовской Митровицы не имеет политического характера.

      Зато в российском ведомстве заявили, что речь идет о "продолжении курса Приштины на этнические чистки и решениея на Балканах "торговой войны" через введение 100-процентных пошлин на сербские товары.

      "Решительно осуждаем раскрутку Приштиной конфликтной спирали. Вызывает удивление самоустранение международных сил для Косово", – считают в российском ведомстве.

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      Также МИД России заявил, что Евросоюз и США, которые якобы "в течение многих лет способствуют косоварам", или "не в состоянии обуздать своих "подопечных", или потакают их агрессивной линии".

      Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.

      В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскюу автономию на севере Косово.

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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