Активно готовясь к псевдореферендуму, оккупанты пытаются подавить украинские настроения, применяя при этом методы НКВД. Об этом 24 каналу рассказали собственные источники.

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россияне делают вид военных ВСУ и ищут партизан

В селе Казачьи Лагеря Херсонской области, расположенном на берегу Днепра между областным центром и Новой Каховкой, россияне прибегают к применению методов НКВД .

Оккупанты приходят в дома местных жителей на рассвете, здороваются на украинском языке и притворяются бойцами Вооруженных Сил Украины. После этого наблюдают, как люди реагируют и отвечают на приветствия на украинском.

Именно так поступали работники НКВД на Западе Украины после Второй мировой войны – ловили симпатиков УПА "на приветствие",

– подчеркивает источник.

Кроме того, россияне в Казачьих Лагерях вдирались в дома местных жителей и забирали всех мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Оккупанты вывозили их в степь, угрожали и пытали, выспрашивали информацию о партизанах и других вещах, которые для них казались подозрительными.

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