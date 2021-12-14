Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале отметила председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич. По ее словам, судейская независимость – это не привилегия судьи.

Интересно Ощущение неотвратимости наказания, – Танасевич о значении приговоров ВАКС для общества

Она считает, что это – достижение, достижение цивилизационного развития общества, привилегия граждан.

За почти 2,5 года деятельности судьи ВАКС 12 раз обращались в Высший совет правосудия и к генпрокурору с сообщением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия,

– подчеркнула Танасевич.

Председатель ВАКС пояснила, что из них – ОРУ трижды принимала решение о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Речь идет о 3 случаях

Первый касается личных угроз физической расправы в адрес следственного судьи после рассмотрения определенного уголовного производства.

​Второй случай касается взрыва гранаты РГД-5 во дворе суда на проспекте Победы, 41 В Киеве.

И третий случай, как отметила Танасевич, касательно депутатского обращения народного избранника. В нем он допустил высказывания и пожелания относительно принятия мер обеспечения уголовного производства в виде избрания меры пресечения и ареста имущества в конкретном уголовном производстве в отношении конкретного лица.

Полное интервью с Еленой Танасевич: смотрите видео

Относительно этих случаев Высший совет правосудия согласился с судьями и принимал соответствующие меры. Относительно других случаев ВСП не видит признаков давления на суд.

О чем говорится в законодательстве

По закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" запрещено:

осуществлять давление на судей;

вмешиваться в осуществление правосудия;

собирать и обнародовать информацию, которая дискредитирует судей с целью влияния на их независимость.

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