Президент сообщил, что сегодня, 2 февраля, провел заседание Ставки, впервые – в двойном формате. Зеленский заметил, что рассмотрели ситуацию на фронте, попытки России усилить давление на Донбассе, обеспечение армии, подготовку кадров и другие вопросы постоянного внимания.

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Зеленский собирал Ставку

По словам главы государства, во второй половине дня прошла дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо значимого разговора, подчеркнул Зеленский.

Мы не оставим без нашего ответа никаких агрессивных действий оккупанта. Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них есть еще ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что "мы должны продолжать то же, что делаем: усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно единственными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны".

По словам президента, враг должен выйти из этой своей стадии значительно более ослабленным, чем они предполагают для себя в самых плохих сценариях.

В частности, высказался по поводу борьбы с "внутренним врагом".

"Благодарю Службу безопасности Украины, ДБР, Офис Генерального прокурора и всех тех, кто еще привлечен к очистке нашего государства. Новые шаги будут", – отметил глава государства.

Резолюция о вступлении Украины в ЕС

Зеленский подчеркнул, что сегодня в рамках переговоров с Президентом Еврокомиссии и членами Коллегии Еврокомиссии удалось добиться очень важных взаимопониманий. "О том, что только вместе сильная Украина и сильный Евросоюз способны защищать жизнь, которую мы ценим", – заметил президент.

О том, что Украине нужна постоянная и полная поддержка в защите от России. И о том, что мы должны нашей дальнейшей интеграцией давать энергию и мотивацию нашему народу бороться, несмотря на любые препятствия и угрозы. Я верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС.

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил президенту Еврокомиссию и ее коллег в ЕС за ощутимую поддержку на пути интеграции и в защите нашего государства и людей.

Также глава государства напомнил, что завтра – второй евроинтеграционный день на этой неделе. Состоится саммит Украина – ЕС.

Молитвенный завтрак в Вашингтоне

В заключение глава государства рассказал, что принял участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Это ежегодное событие, объединяющее наиболее мощных представителей американского государства и общества.

Там был президент США Джо Байден, сенаторы и члены Палаты представителей, лидеры религиозных общин и разных политических общин.

Призвал их делать все, что можем, и так, как мы должны, в противостоянии русскому злу, чтобы силой своих действий дополнить силу наших молитв. Молитв о спасении от зла, о победе над захватчиками и о мире для всех наших людей – во всех городах и общинах свободной Украины,

– добавил глава государства.

Обращение Зеленского 2 февраля: смотрите видео