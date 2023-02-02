Президент повідомив, що сьогодні, 2 лютого, провів засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Зеленський зауважив, що розглянули ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії, підготовку кадрів та інші питання постійної уваги.

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Зеленський збирав Ставку

За словами глави держави, у другій половині дня відбулася додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови, підкреслив Зеленський.

Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють,

– наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що "ми маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони".

За словами президента, ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях.

Зокрема, висловився щодо боротьби з "внутрішнім ворогом".

"Дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора й усім тим, хто ще залучений до очищення нашої держави. Нові кроки будуть", – зауважив глава держави.