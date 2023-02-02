Звіт – це основа для подальшої роботи урядовців. Про це Зеленський заявив на брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує 24 Канал.
До теми Коли Україна розраховує стати повноцінним членом ЄС: прем'єр поділився амбітним планом
Пані Президент Єврокомісії передала мені сьогодні звіт щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнила, здобуваючи кандидатство. Дуже радий, що він такий тонесенький, це гарна новина,
– зазначив Зеленський.
Наступний етап інтеграції з ЄС
Зеленський зазначив, протягом 2 днів українські чиновники у Києві працюють разом з європейськими партнерами заради підготовки наступної фази інтеграції України з ЄС. Мають посилити захист від російської агресії. Посилення стосується економічних, фінансових, соціальних, енергетичних, гуманітарних питань, а також відбудови.
Нагадаємо, 2 лютого в Києві проходить зустріч членів Колегії Єврокомісії, а 3 лютого пройде 24-й саміт ЄС – Україна.
Шлях України в ЄС: коротко
- 18 квітня Зеленський передав главі представництва Євросоюзу Матті Маасікасу заповнену першу частину анкети-опитувальника, а 9 травня – другу частину опитувальника.
- Глави держав та урядів ЄС 23 червня вирішили надати Україні статус країни-кандидата на входження до ЄС.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що передвступні переговори мають початися до кінця 2023.