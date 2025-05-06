Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на обращение Владимира Зеленского. 6 мая он провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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Зеленский поручил развивать новую оборонную технологию

Среди ключевых тем – финансовое обеспечение военных и развитие технологий противодействия "шахедам" с помощью дронов.

Во время Ставки докладывал министр финансов Сергей Марченко. Зеленский отметил, что государство должно гарантировать "абсолютную стабильность" в денежном обеспечении украинских военных.

Особое внимание уделили новым подходам к защите украинского неба – в частности, использованию дронов-перехватчиков для уничтожения вражеских беспилотников типа "Шахед". Президент назвал это "одной из самых передовых технологий современной войны" и поблагодарил всех, кто внедряет эту систему.

Он поручил Минобороны и МИД активно привлекать международных партнеров к финансированию производства дронов-перехватчиков. Эти системы уже доказали свою эффективность на поле боя, и Украина планирует масштабировать их использование.