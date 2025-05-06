Про це розповідає 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського. 6 травня він провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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Зеленський доручив розвивати нову оборонну технологію

Серед ключових тем – фінансове забезпечення військових та розвиток технологій протидії "шахедам" за допомогою дронів.

Під час Ставки доповідав міністр фінансів Сергій Марченко. Зеленський наголосив, що держава має гарантувати "абсолютну стабільність" у грошовому забезпеченні українських військових.

Особливу увагу приділили новим підходам до захисту українського неба – зокрема, використанню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих безпілотників типу "Шахед". Президент назвав це "однією з найбільш передових технологій сучасної війни" та подякував усім, хто впроваджує цю систему.

Він доручив Міноборони та МЗС активніше залучати міжнародних партнерів до фінансування виробництва дронів-перехоплювачів. Ці системи вже довели свою ефективність на полі бою, і Україна планує масштабувати їх використання.