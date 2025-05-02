Про це у вечірньому зверненні у п'ятницю, 2 травня, заявив український президент Володимир Зеленський за результатами Ставки, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна готується до повної зупинки допомоги від США: в нашого ВПК є вразливе місце

Україна створює свою балістику

Президент України провів Ставку, на якій заслухав доповіді про забезпечення бригад та комплектацію підрозділів. Окремо обговорили українську ракетну програму, зокрема виробництво відповідного озброєння та наявні розробки.

Завдання – максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України,

– повідомив він.

Нагадаємо, минулого місяця Володимир Зеленський зазначав, що український оборонний комплекс виробляє більш ніж 1 000 видів зброї, зокрема снаряди для артилерії, ракети, далекобійну зброю, безпілотники та багато іншого.

До слова, українська оборонна промисловість зросла у 35 разів за період повномасштабного вторгнення Росії. У 2022 році промислові спроможності становили 1 мільярд доларів, а у 2025 році зросли до 35 мільярдів.