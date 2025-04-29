Зараз Україна тестує власні системи. Як розповів 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, вони вже продемонстрували свою ефективність, однак в українського ВПК є слабке місце.

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Яке слабке місце України

Найслабше місце – це збиття російської балістики та аеробалістики, тому що найкраще з цим справляються саме ракетні системи Patriot, а 84% боєприпасів до цих систем ми раніше отримували саме з боку Сполучених Штатів Америки.

Зараз ми активно тестуємо нашу власну лазерну розробку "Тризуб", яка показала свою ефективність проти дронів, крилатих ракет на відстані близько 3 кілометрів, а також здатна збивати з курсу цілі на відстані приблизно 10 кілометрів. Ще раніше спільно з американцями діяла програма FrankenSAM, коли до радянських "БУКів", до С-300 адаптовували ракети AIM-9 західного виробництва.

"Тому протиповітряна оборона – це дещо вразливе місце. Володимир Зеленський виступав з ініціативою – якщо США не можуть надати нам Patriot, то ми готові їх купувати", – сказав Дмитро Жмайло.

Скільки допомоги ми отримуємо від США

Щодо іншого виду озброєння, то розподіл приблизно такий: третина – наше власне виробництво, третина – європейське постачання, третина – американське. Хоча, наприклад, кожен другий снаряд натівського калібру – основний 155 міліметрів – уже виробляється Укроборонпромом або в Україні. Безпілотні системи – це 96% наше власне виробництво.

Український ВПК завантажений десь на половину. Європа сидить на російських грошах, а ми просимо завантажити наш ВПК, дати нам ці кошти, щоб ми купляли зброю по всьому світу,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Головне, щоб у Європи була політична воля. Бо вкладати зараз у Збройні сили України – це значно дешевше, ніж потім зупиняти російську агресію на своїх кордонах. А до 2029 року у росіян є такі плани й саме до цього вони готують армію та інфраструктуру.

Але навіть якщо американці не захочуть продовжувати допомагати, то Україна має можливості впоратися самостійно. Збройні Сили зможуть втримати фронт і продовжувати спротив.

Нагадаємо, Україна та США працюють над угодою про рідкісноземельні метали. Раніше Дональд Трамп вимагав компенсувати всю надану допомогу. Тепер стало відомо, що вона не увійде до положень документа.