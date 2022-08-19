Во время вечернего обращения 19 августа Владимир Зеленский сказал, что ни один убийца, ответственный за обстрелы украинских городов и смерть украинцев, не сможет скрыться. Об этом сообщает 24 канал.

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Зеленский обратился к украинцам, страдающим от обстрелов

Президент обратился к жителям Харькова, Николаева, Донбасса, городам Днепропетровщины, Запорожской области и населенным пунктам, которые беспощадно обстреливают российские захватчики.

Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и выполняет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности тем или иным способом их всех, ни один убийца не скроется,

– заявил президент.

Украина обязательно все восстановит

Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно восстановит все, что террористы пытаются оставить в развалинах. Зеленский заявил, что слово "руины" никогда не будет словом об Украине, и пообещал, что это никогда не будет словом о наших городах.

Вечная слава всем, кто приближает нашу победу! Вечная слава всем, кто воюет за нашу прекрасную крепкую Украину, за наш народ! Слава Украине,

– сказал Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского за 19 августа: смотрите видео