Під час вечірнього звернення 19 серпня Володимир Зеленський сказав, що жоден вбивця, відповідальний за обстріли українських міст та смерть українців не зможе сховатися. Про це повідомляє 24 канал.

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Зеленський звернувся до українців, які страждають від обстрілів

Президент звернувся до жителів Харкова, Миколаєва, Донбасу, міст Дніпропетровщини, Запорізької області та населених пунктів, які нещадно обстрілюють російські загарбники.

Ми не залишимо без відповіді жоден з цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, які віддають накази і виконують ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності у той чи інший спосіб їх усіх, жоден вбивця не сховається,

– заявив президент.

Україна обов'язково все відновить

Глава держави наголосив, що Україна обов’язково відновить все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Зеленський заявив, що слово "руїни" ніколи не буде словом про Україну, та пообіцяв, що це ніколи не буде словом про наші міста.

Вічна слава всім, хто наближає нашу перемогу! Вічна слава всім, хто воює за нашу прекрасну міцну Україну, з наш народ! Слава Україні,

– сказав Володимир Зеленський.

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