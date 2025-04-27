Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Россияне говорят о мире, но не готовы к нему

По словам президента Украины, в Кремле только делают заявления о будущем мире. Но конкретных действий и готовности к реальной тишине со стороны российской армии нет. После "пасхального перемирия" противник возобновил штурмы и пытается продвигаться дальше по линии фронта.

Владимир Зеленский отметил, – такие действия оккупантов доказывают, что Россия хочет дальше затягивать войну. Поэтому только давление сможет прекратить российскую агрессию.

Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну. Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит,

– сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина уже не впервые заявляет о своей готовности двигаться максимально быстро в дипломатии. 11 марта – 47 дней назад – Киев согласился на предложение США относительно безусловного прекращения огня на 30 дней. Впоследствии Украина предоставила противнику и собственные предложения о прекращении ударов по гражданским объектам. Однако Москва на предложения о перемирии отвечает запуском "Шахедов" и ракет по территории Украины, применением артиллерии и новыми штурмами на фронте.

Владимир Зеленский отметил, что Россия должна получить ответ от мира в виде новых санкций.