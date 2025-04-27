Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Дивіться також У РНБО відреагували на умови Лаврова для повного припинення вогню

Росіяни говорять про мир, але не готові до нього

За словами президента України, у Кремлі лише роблять заяви про майбутній мир. Але конкретних дій та готовності до реальної тиші з боку російської армії немає. Після "великоднього перемир'я" противник відновив штурми та намагається просуватися далі по лінії фронту.

Володимир Зеленський зазначив, – такі дії окупантів доводять, що Росія хоче далі затягувати війну. Тому лише тиск зможе припинити російську агресію.

Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається,

– сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна вже не вперше заявляє про свою готовність рухатися максимально швидко у дипломатії. 11 березня – 47 днів тому – Київ погодився на пропозицію США щодо безумовного припинення вогню на 30 днів. Згодом Україна надала противнику й власні пропозиції щодо припинення ударів по цивільних об'єктах. Однак Москва на пропозиції про перемир'я відповідає запуском "Шахедів" і ракет по території України, застосуванням артилерії та новими штурмами на фронті.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія має отримати відповідь від світу у вигляді нових санкцій.