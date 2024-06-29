Президент также сообщил, что Украина готовит новые решения ради своей защиты.

Смотрите также Вспыхнуло с новой силой: на месте ракетного удара по Днепру снова есть возгорание

Главное из обращения Зеленского 29 июня

Зеленский рассказал, что Украина очень долго работала ради освобождения из российской неволи Наримана Джеляла, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, двух священников Украинской греко-католической церкви и гражданских людей, которые были захвачены россиянами на оккупированной территории еще в 17-м и 18-м годах.

Наконец наши люди дома. Десять гражданских. На неделе освободили из плена также 90 военных, и всего за время этой войны вернули в Украину из российской неволи уже 3 тысячи 310 человек. И должны найти и вернуть в Украину всех наших, каждого и каждую, кто в плену, кто депортирован, – взрослых и детей, военных и гражданских. Всех,

– сказал президент.

Он поблагодарил свою команду, которая занимается обменами. А также Объединенные Арабские Эмираты и Ватикан за посредничество для освобождений, которые состоялись на этой неделе.

Зеленский также сообщил, что уже встретился с освобожденными из плена, в частности с Нариманом Джелялом.

Мы уже говорили о том, что дальше будем делать и для нашей победы и освобождения нашей земли, и для поддержки крымскотатарского народа. Сегодня был также на Национальном молитвенном завтраке и лично там поздравил освобожденных из плена священников Богдана Гелету и Ивана Левицкого. Я поблагодарил также всех представителей церквей и религиозных сообществ за поддержку наших людей, наших общин, за помощь нашему государству в это чрезвычайно сложное время войны. Пусть все молитвы за мир для Украины и за нашу, украинскую, победу будут услышаны,

– заявил он.

В Днепре до сих пор продолжаются спасательные работы

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас до сих пор продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по дому. Спасатели разбирают завалы.

По состоянию на это время известно об одном погибшем человеке – мои соболезнования родным и близким. 12 человек пострадали. Всем оказывается необходимая помощь. Еще неизвестна судьба нескольких человек. Все делается, чтобы выяснить все обстоятельства, все детали. И обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. Мы готовим новые решения ради нашей силы и ради защиты наших людей,

– сказал он.

