Президент також повідомив, що Україна готує нові рішення заради свого захисту.

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Головне зі звернення Зеленського 29 червня

Зеленський розповів, що Україна дуже довго працювала заради звільнення з російської неволі Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, двох священників Української греко-католицької церкви та цивільних людей, які були захоплені росіянами на окупованій території ще в 17-му та 18-му роках.

Нарешті наші люди вдома. Десять цивільних. На тижні звільнили з полону також 90 військових, і загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі вже 3 тисячі 310 людей. І маємо знайти й повернути в Україну всіх наших, кожного й кожну, хто в полоні, хто депортований, – дорослих і дітей, військових і цивільних. Усіх,

– сказав президент.

Він подякував своїй команді, яка займається обмінами. А також Об’єднаним Арабським Еміратам і Ватикану за посередництво для звільнень, які відбулися цього тижня.

Зеленський також повідомив, що вже зустрівся зі звільненими з полону, зокрема з Наріманом Джелялом.

Ми вже говорили про те, що далі будемо робити і для нашої перемоги та звільнення нашої землі, і для підтримки кримськотатарського народу. Сьогодні був також на Національному молитовному сніданку й особисто там привітав звільнених із полону священників Богдана Гелету та Івана Левицького. Я подякував також усім представникам церков і релігійних спільнот за підтримку наших людей, наших громад, за допомогу нашій державі у цей надзвичайно складний час війни. Хай усі молитви за мир для України й за нашу, українську, перемогу будуть почуті,

– заявив він.

У Дніпрі досі тривають рятувальні роботи

Володимир Зеленський повідомив, що зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Рятувальники розбирають завали.

Станом на цей час відомо про одну загиблу людину – мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Усе робиться, щоб з'ясувати всі обставини, усі деталі. І обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей,

– сказав він.

