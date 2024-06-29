Однак наразі вогонь вочевидь спалахнув з новою силою, адже на місці влучання знову фіксується займання. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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На місці удару знову виникло загоряння

Вчора, 28 червня, за даними міністерства внутрішніх справ, орієнтовно о 22:50 в Дніпрі ліквідували пожежу у пошкодженому ракетним ударом житловому будинку. Однак наразі є інформація про те, що на місці влучання знову є загоряння.

У багатоповерхівці, куди 28 червня армія Росії поцілила ракетою, спостерігається загоряння. З вікна однієї з квартир йде дим,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз на місці працюють рятувальники, вони гасять вогонь.

У будинку у Дніпрі знову є загоряння: дивіться відео

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, раніше зазначалося, що у житловому будинку зруйновано 4 поверхи, п'ятий зазнав пошкоджень. На жаль, є постраждалі та загиблі.

Станом на сьогоднішній ранок, 29 червня, відомо про одну загиблу людину та 13 поранених. Серед постраждалих – немовля та вагітна жінка.

Наразі безвісти зниклими вважаються дві жінки. Крім цього, у поліції повідомили, що станом на 11:00 до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.