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      Новое обращение Зеленского: главное, о чем говорил президент

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      О чем на этот раз рассказал в обращении Зеленский / Скриншот с видео

      Владимир Зеленский 14 апреля записал уже привычное для украинцев обращение. В нем, как и всегда, речь шла о карантине, ситуации с медицинским обеспечением и о том, как власть собирается преодолеть кризис. Подробнее – читайте ниже.

      Видео обращения Зеленского опубликовал Офис Президента на своей странице в фейсбуке.

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      О чем говорил Зеленский в обращении: главное

      • Начал свое видеообращение Зеленский с информации о пожарах в Чернобыльской зоне. 13 апреля были преодолены 6 очагов, угрозы для критических объектов и ЧАЭС нет. По словам президента, так же нет открытого огня в зоне отчуждения. Он добавил, что Нацполиция уже задержала причастных к пожару. Они будут строго наказаны.

      Всех граждан призываю не поддаваться панике. Мы все хорошо помним уроки 26 апреля 1986 года. Никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда в том, что ситуация контролируется, радиационный фон в столице и области – в норме. Конечно, мы отмечаем содействие природы, но мы не имеем права забыть о людях, которые 10 дней тушили пожар
      – отметил Зеленский.

      • По борьбе с коронавирусом. Президент сказал, что в эти дни Украина ожидает прибытия 3 самолетов, которые продолжат доставлять средства индивидуальной защиты и медоборудования. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов в "Борисполь" с целыми грузами.
      • Благодарность международным партнерам. Зеленский отдельно выразил слова благодарности странам, которые помогают Украине бороться с COVID-19. В частности – Китая, ОАЭ и другим государствам. Зеленский уточнил, что Украина, со своей стороны, тоже помогает и готова помочь своим партнерам.
      • О работе парламента. Поблагодарил Зеленский и парламент. В частности, – за принятие изменений в государственный бюджет.

      "Мы смогли внести необходимые изменения для поддержки наших медиков, пенсионеров, малообеспеченных людей, бизнесменов, людей, которые потеряли работу. Уверен, граждане оценят действия депутатов, ставших на сторону народа", – отметил Зеленский.

      • Тестирование на COVID-19. Зеленский отметил, что Украина наращивает количество тестирований на коронавирус.

      Сейчас количество ежедневных тестирований на коронавирус увеличено втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление инфекции предотвращает ее распространение и спасает жизни украинцев,
      – подчеркнул глава государства.

      • Зеленский напомнил украинцам, как им поступать, если они обнаружили у себя признаки коронавируса. Нужно сразу же позвонить семейному врачу или в скорую помощь. "Заболеть коронавирусом не стыдно, не думайте, что оно как-то само обойдется. Обращайтесь к врачу!"– добавил президент.
      • Стабилизация статистики. За последние дни Украина не показывает резких скачков в статистике с инфицированными коронавирусом. Это, по мнению Зеленского свидетельствует о сознании граждан, соблюдении ими режима самоизоляции и подчеркнул: Это следует продолжать.

      "Должны осознать: расслабляться рано. Расслабляться – очень опасно. Если в Италии уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас с вами ключевой и определяющий период. Это именно 20-е числа. Поэтому так важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", – сказал он.

      • О ситуации в Киево-Печерской лавре. Зеленский сообщил, что на территории комплекса уже есть почти сотня заболевших коронавирусом и 2 летальных случая. Эта ситуация, по словам Зеленского, демонстрирует, что "инфекции не важны ваши национальность, пол или вероисповедание".
      • О Пасхе. Президент сказал, что согласно социологическим данным, почти 90% украинцев на Пасху собираются оставаться дома. Он напомнил, что есть договоренности с украинскими медиагруппами: поэтому граждане смогут увидеть онлайн-трансляции из всех церквей на телевизионных каналах Украины. Также Зеленский назвал "зрелостью" и "мудростью" решение украинцев "изменить традиции ради собственной безопасности".
      • Инициатива студентов и курсантов МВД. На волонтерских началах молодые люди доставляют продукты, лекарства и другие необходимые вещи пожилым людям. Это происходит во взаимодействии с оперативными штабами и центрами социального обслуживания.
      • Чем занять себя на карантине. В видеообращении Зеленского в конце появились ссылки на электронные библиотеки с украинскими книгами. Там, по словам главы государства, каждый сможет найти для себя интересную книгу по разным жанрам.

      Обращение Владимира Зеленского к украинцам: видео

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 14 апреля зафиксировано 3 372 случая заражения COVID-19, 98 пациентов умерли, еще 119 больных – выздоровели.
      • До 24 апреля по всей Украине продолжается усиленный карантин с обязательным ношением маски в общественных местах.
      • Украинские границы закрыты для иностранцев, авиасообщение прекращено.
      • Остановлены междугородные и межобластные перевозки, железная дорога перевозит исключительно грузы.
      • Из-за COVID-19 нардепы 13 апреля приняли изменения в бюджет, которые предусмотрели 64,9 миллиарда гривен на преодоление кризиса из-за карантина.

      Обмеження
      Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ, Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Офіс Президента Обращение Зеленского
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