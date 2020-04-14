Нове звернення Зеленського: головне, про що говорив президент

Про що цього разу розповів у зверненні Зеленський / Скриншот з відео

Володимир Зеленський 14 квітня записав вже звичне для українців звернення. У ньому, як і завжди, йшлося про карантинні обмеження, ситуацію з медичним забезпеченням і про те, як влада збирається подолати кризу. Детальніше – читайте нижче.