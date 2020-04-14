Нове звернення Зеленського: головне, про що говорив президент
Володимир Зеленський 14 квітня записав вже звичне для українців звернення. У ньому, як і завжди, йшлося про карантинні обмеження, ситуацію з медичним забезпеченням і про те, як влада збирається подолати кризу. Детальніше – читайте нижче.
Відео звернення Зеленського опублікував Офіс Президента на своїй сторінці у фейсбуці.
Важливо Рада схвалила зміни до державного бюджету 2020: основні цифри
Про що говорив Зеленський у зверненні: головне
- Розпочав своє відеозвернення Зеленський інформацією про пожежі у Чорнобильській зоні. 13 квітня були подолані 6 осередків вогню, загрози для критичних об’єктів та ЧАЕС немає. За словами президента, так само нема відкритого вогню у зоні відчуження. Він додав, що Нацполіція вже затримала причетних до пожежі. Вони будуть суворо покарані. Президент також рекомендував тим, хто досі не зрозумів, чому не можна палити сухе листя та траву, подивитися на наслідки пожежі в Чорнобилі.
Усіх громадян закликаю не піддаватися паніці. Ми всі добре пам’ятаємо уроки 26 квітня 1986 року. Ніхто не буде приховувати від вас правду. Наразі правда в тому, що ситуація контрольована, радіаційний фон у столиці та області – у нормі. Звісно, ми відзначаємо сприяння природи, але ми не маємо права забути про людей, які 10 днів гасили пожежу,
– наголосив Зеленський.
- Щодо боротьби з коронавірусом. Президент сказав, що цими днями Україна чекає на прибуття 3 літаків, які продовжать доставляти засоби індивідуального захисту та медобладнання. Наступного тижня заплановане прибуття 8 літаків у "Бориспіль" з цілими вантажами.
- Подяка міжнародним партнерам. Зеленський окремо висловив слова вдячності країнам, які допомагають Україні боротися з COVID-19. Зокрема, – Китаю, ОАЕ та іншим державам. Зеленський уточнив, що Україна, зі свого боку, теж допомагає та готова допомогти своїм партнерам.
Новина доповнюється…
Звернення Володимира Зеленського до українців: відео
Коронавірус в Україні: основне
- На 14 квітня зафіксовано 3 372 випадки зараження COVID-19, 98 пацієнтів померли, ще 119 хворих – одужали.
- До 24 квітня в усій Україні триває посилений карантин з обов'язковим носінням маски у громадських місцях.
- Українські кордони закриті для іноземців, авіасполучення припинено.
- Зупинені міжміські та міжобласні перевезення, залізниця перевозить виключно вантажі.
- Через COVID-19 нардепи 13 квітня ухвалили зміни до бюджету, які передбачили 64,9 мільярда гривень на подолання кризи через карантин.
Читайте також
-
Субсидії, пенсії та соцвиплати: що урізали, а що додали у новому бюджеті-2020сьогодні , 16:26
-
Коли Рада збереться на позачергове засідання: версія "Слуги народу" та Разумковасьогодні , 19:31
-
Пожежу в Чорнобилі вдалося погасити, але є осередки тління: як виглядає зона відчуження – фотосьогодні , 18:01
-
Це буде катастрофа для всього світу, – The New York Times дав невтішний прогноз щодо COVID-19сьогодні , 17:42
-
Іноземні країни готові висилати за українськими заробітчанами чартери, – Кулебасьогодні , 16:39
-
Хто і навіщо підпалив Чорнобильську зону?сьогодні , 17:36