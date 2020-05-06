Зеленский записал новое видеообращение: о чем говорил президент

Президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине. Говорил о положительной статистике с COVID-19 в Украине и о выплатах медикам.

Видеообращение Владимира Зеленского опубликовали на сайте Офиса Президента.

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О чем говорил Зеленский: главное

О положительной динамике с коронавирусом в Украине . По словам президента, каждый день в Украине количество людей, которые выздоравливают от коронавируса, стабильно растет. Это позитивная тенденция, которая добавляет оптимизма. Чтобы сохранить такие результаты и в дальнейшем, по мнению главы государства, украинцы не должны "расслабляться", а выходить из карантина – дисциплинированно и в соответствии с поэтапным планом.



. По словам президента, каждый день в Украине количество людей, которые выздоравливают от коронавируса, стабильно растет. Это позитивная тенденция, которая добавляет оптимизма. Чтобы сохранить такие результаты и в дальнейшем, по мнению главы государства, украинцы не должны "расслабляться", а выходить из карантина – дисциплинированно и в соответствии с поэтапным планом. О выплатах медикам. В некоторых регионах средства, назначенные медикам, борющимся с COVID-19 не были выплачены. Их еще в апреле выделило для медработников правительство. Следовательно, президент обратился к председателям ОГА и поручил им полностью погасить задолженность перед врачами. Если же этого не произойдет, то руководители ОГА могут остаться не то что без зарплаты, но и без собственных должностей.

В некоторых регионах есть случаи, что средства выплачены не были. Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, поэтому к сожалению не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники. Такое отношение к украинским врачам недопустимо,

– подчеркнул Зеленский.

О партиях и выборах. По словам Зеленского, некоторые "старые политики" пытаются сейчас изменить законодательство и "несмотря на политическую волю жителей украинских областей, пролезть в местные органы власти". Зеленский посоветовал им менять свои поступки, а не законодательство, чтобы понравиться избирателям.

"У некоторых партий активизировался вирус, сидящий в них последние 28 лет. Этот вирус имеет название "хитросделанность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Я этого не допущу. Право быть избранным имеет каждый гражданин Украины и являюсь гарантом соблюдения этого права. Поэтому никаких двух третей или 5% не будет. Это моя позиция и позиция партии "Слуга народа", – отметил глава государства

Поздравил пехотинцев. Зеленский поздравил украинских пехотинцев с профессиональным праздником. Зеленский вспомнил, что 6 мая отмечают день святого Юрия Змееборца – одного из покровителей украинского войска.

Пусть он оберегает вас и помогает преодолевать всех гадюк,

– обратился президент к военным.

Напоследок Зеленский традиционно пожелал крепкого здоровья всем украинцам и 36,6 на термометрах.

Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

Обратите внимание! По состоянию на 6 мая в Украине зафиксировали уже 13 184 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, 327 человек умерли. В то же время выздороветь удалось 2 097.