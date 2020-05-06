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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський записав нове відеозвернення: про що говорив президент

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      Звернення Володимира Зеленського 6 травня 2020 – дивитися онлайн
      Володимир Зеленський знову звернувся до українців / rbc.ua

      Президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців через епідемію коронавірусу та карантин в Україні. Говорив про позитивну статистику з COVID-19 в Україні та про виплати медикам.

      Відеозвернення Володимира Зеленського опублікували на сайті Офісу Президента.

      Зверніть увагу В Україні у 12 697 людей виявили коронавірус: за добу підтвердили 366 випадків

      Про що говорив Зеленський: основне

      • Про позитивну динаміку з коронавірусом в Україні. За словами президента, кожного дня в Україні кількість людей, які одужують від коронавірусу, стабільно зростає. Це позитивна тенденція, яка додає оптимізму. Аби зберегти такі результати й надалі, на думку глави держави, українці не повинні "розслаблятися", а виходити з карантину – дисципліновано і згідно з поетапним планом.
      • Про виплати медикам. У деяких регіонах кошти, призначені медикам, що борються з COVID-19 не були виплачені. Їх ще у квітні виділив для медпрацівників уряд. Відтак, президент звернувся до голів ОДА та доручив їм повністю погасити заборгованість перед лікарями. Якщо ж цього не станеться, то очільники ОДА можуть залишитися не те, що без зарплати, а й без власних посад.

      У деяких регіонах є випадки, що кошти виплачені не були. Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тому на жаль не можу сказати усіх слів, на які заслужили ці окремі чиновники. Таке ставлення до українських лікарів є неприпустимим,
      – наголосив Зеленський.

      Новина доповнюється….

      Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

      Зверніть увагу! Станом на 6 травня в Україні зафіксували вже 13 184 випадків коронавірусу. На жаль, 327 людей померли. Водночас одужати вдалося 2 097.

       

      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020
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