Зеленський записав нове відеозвернення: про що говорив президент

Президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців через епідемію коронавірусу та карантин в Україні. Говорив про позитивну статистику з COVID-19 в Україні та про виплати медикам.

Відеозвернення Володимира Зеленського опублікували на сайті Офісу Президента.

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Про що говорив Зеленський: основне

Про позитивну динаміку з коронавірусом в Україні. За словами президента, кожного дня в Україні кількість людей, які одужують від коронавірусу, стабільно зростає. Це позитивна тенденція, яка додає оптимізму. Аби зберегти такі результати й надалі, на думку глави держави, українці не повинні "розслаблятися", а виходити з карантину – дисципліновано і згідно з поетапним планом.

Про виплати медикам. У деяких регіонах кошти, призначені медикам, що борються з COVID-19 не були виплачені. Їх ще у квітні виділив для медпрацівників уряд. Відтак, президент звернувся до голів ОДА та доручив їм повністю погасити заборгованість перед лікарями. Якщо ж цього не станеться, то очільники ОДА можуть залишитися не те, що без зарплати, а й без власних посад.

У деяких регіонах є випадки, що кошти виплачені не були. Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тому на жаль не можу сказати усіх слів, на які заслужили ці окремі чиновники. Таке ставлення до українських лікарів є неприпустимим,

– наголосив Зеленський.

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Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

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