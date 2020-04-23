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      Зеленский снова обратился к украинцам: о чем говорил президент

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      Зеленский обратился к украинцам относительно ситуации с коронавирусом / Пресс-служба Президента Украины

      Президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля традиционно обратился к украинцам относительно эпидемии коронавируса и карантина в Украине.

      Видеообращение Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины.

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      О чем говорил Зеленский: основное

      Зеленский обратился к украицам, поблагодарив всех, кто сознательно отмечал Пасху дома. "Это свидетельствует о том, что мы зрелые и ответственные граждане", подчеркнул глава государства.

      Новость дополняется ...

      Смотрите видеообращение Зеленского в украинцам:

       

      Автор: Наталия Пристанская, Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Здоровье
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