Зеленский снова обратился к украинцам: о чем говорил президент
Президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля традиционно обратился к украинцам относительно эпидемии коронавируса и карантина в Украине.
Видеообращение Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины.
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О чем говорил Зеленский: основное
Зеленский обратился к украицам, поблагодарив всех, кто сознательно отмечал Пасху дома. "Это свидетельствует о том, что мы зрелые и ответственные граждане", подчеркнул глава государства.
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Смотрите видеообращение Зеленского в украинцам:
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