Зеленський знову звернувся до українців: про що говорив президент

Президент Володимир Зеленський 23 квітня традиційно звернувся до українців щодо епідемії коронавірусу та карантину в Україні.

Відеозвернення Володимира Зеленського опублікував Офіс Президента України.

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Про що говорив Зеленський: основне

Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто свідомо відзначав Великдень вдома. Це свідчить про те, що ми є зрілими й відповідальними громадянами, наголосив Глава держави.

Для всіх це було незвично, але дуже важливо для нашого здоров’я. Вважаю, що ми – великі молодці і можемо дійсно собою пишатися,

– сказав Зеленський про рішення українців залишатися вдома на Великдень.

Про рішення Єврокомісії – Там вирішили надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро. Це важливі кошти, що можуть гарантувати макрофінансову стабільність в Україні та пом’якшить негативні наслідки пандемії для громадян.

– Там вирішили надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро. Це важливі кошти, що можуть гарантувати макрофінансову стабільність в Україні та пом’якшить негативні наслідки пандемії для громадян. Про продовження карантину. Зеленський сказав, що підтримує рішення уряду про продовження карантину до 11 травня. Глава держави також пообіцяв, що невдовзі прем’єр озвучить детальний сценарій з п’яти етапів виходу з карантину.

"Це правильний крок, який базується на аналітиці НАН та МОЗ. У нас є чіткий план виходу з карантину. Плавний вихід розпочнеться за 2 ключових умов: протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань тримається в межах 5% та лікарні заповнені хворими з COVID-19 менше ніж на половину", – уточнив президент.

Про забезпечення лікарень та аптек. Зеленський повідомив, що 24 квітня будуть відвантажені та відправлені в регіони України 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Загалом, за його словами, є замовлення на 2 мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні.

З іноземної допомоги: цього тижня в Україну доправили 360 тисяч респіраторів та 800 тисяч реагентів для ПЛР-тестувань. Ще одна радісна подія: у Гостомелі 23 квітня приземлилася "легендарна українська "Мрія" з понад 12 мільйонами захисних масок, а також – з сотнями тисяч захисних костюмів та окулярів.

Зеленський повідомив, що 24 квітня будуть відвантажені та відправлені в регіони України 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Загалом, за його словами, є замовлення на 2 мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні. З іноземної допомоги: цього тижня в Україну доправили 360 тисяч респіраторів та 800 тисяч реагентів для ПЛР-тестувань. Ще одна радісна подія: у Гостомелі 23 квітня приземлилася "легендарна українська "Мрія" з понад 12 мільйонами захисних масок, а також – з сотнями тисяч захисних костюмів та окулярів. Українські ШВЛ-апарати . До кінця травня Україна очікує від вітчизняного виробника 200 апаратів штучної вентиляції легень.

. До кінця травня Україна очікує від вітчизняного виробника 200 апаратів штучної вентиляції легень. Україна допомагає світові. Зеленський зауважив, що українці часто забувають, що мають ким і чим пишатися, а це – неправильно. Так, українська "Мрія" здійснила вже декілька вильотів і передала понад 2 тисячі тонн різних вантажів у США, країни Європи та Близького Сходу. Так Україна допомагає світові боротися з COVID-19 і це визнають в інших країнах.

Зеленський зауважив, що українці часто забувають, що мають ким і чим пишатися, а це – неправильно. Так, українська "Мрія" здійснила вже декілька вильотів і передала понад 2 тисячі тонн різних вантажів у США, країни Європи та Близького Сходу. Так Україна допомагає світові боротися з COVID-19 і це визнають в інших країнах. Про медиків, що повернулися з Італії . Українські медики, за словами Зеленського, допомогли "італійським друзям" та повертаються додому з безцінним досвідом. Він щиро привітав їх на рідній землі.

. Українські медики, за словами Зеленського, допомогли "італійським друзям" та повертаються додому з безцінним досвідом. Він щиро привітав їх на рідній землі. Про ліки проти COVID-19. Президент наголосив, що головна цінність України – це її люди. Зокрема, українські науковці працюють над пошуком ліків, що можуть допомогти людству.

Наразі проходять дослідження 4 різних лікарських засобів. В ці дні Україна розпочинає клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19. Є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або навіть нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень коронавірусної інфекції,

– пояснив глава держави.

Про дозвілля на карантині. Президент зауважив, що 23 квітня ООН проголосило Міжнародним днем англійської та іспанської мов. Відтак, українці, перебуваючи вдома, всією країною можуть "прокачати" власні навички та знання іноземних мов.

"Обов’язково настане день, коли це все закінчиться і до нас у країну зможуть завітати іноземні туристи. Давайте за час карантину підвищимо свій рівень знань і зустрінемо гостей чистим і бездоганним "Welcome to Ukraine", – додав Володимир Зеленський.

Дивіться відеозвернення Зеленського до українців: