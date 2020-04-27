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      Зеленский обратился к украинцам: главные тезисы

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      Обращение Зеленского к народу 27 апреля 2020 – смотреть онлайн
      Владимир Зеленский / Офис Президента

      Президент Владимир Зеленский 27 апреля традиционно обратился к украинцам из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине. Он сообщил, что Минздрав получил примерно 500 тысяч ПЦР-тестов украинского производства.

      Видеообращение Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины.

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      О чем говорил Зеленский: главное

      • Минздрав получил примерно 500 тысяч ПЦР-тестов украинского производства. 27 апреля отгрузят еще почти 200 тысяч таких тестов. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам.
      • Украина усиливает мощность лабораторий и должна делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестирований в сутки.
      • Вскоре должен прибыть самолет с помощью из Китая. В частности должны доставить средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.
      • Зеленский заявил, что поддерживает решение НБУ снизить учетную ставку до 8%. Это позволяет банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения.
      • Уже на этой неделе правительство и НБУ должны презентовать две важные программы: ипотека для населения по ставке в 10% и кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.
      • 29 апреля правительство рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков.
      • Украина возобновляет эвакуацию своих граждан спецрейсами. По словам Зеленского, эвакуация будет происходить постепенно и контролируемо в формате до четырех самолетов в сутки.
      • Ситуация с масштабными пожарами на Житомирщине является контролируемой. За минувшие сутки ликвидировали 2 очага пожара. В зоне отчуждения ликвидировали еще 2 ячейки.

      Смотрите видеообращение Зеленского к украинцам:

      Обратите внимание! По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировали уже 9 009 случаев коронавируса. К сожалению, 220 человек умерли. В то же время 864 пациента выздоровели.

       

      Автор: Алена Захарова, Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Эвакуация украинцев Китай Новости Житомира Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Офіс Президента
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