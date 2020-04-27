Зеленский обратился к украинцам: главные тезисы
Президент Владимир Зеленский 27 апреля традиционно обратился к украинцам из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине. Он сообщил, что Минздрав получил примерно 500 тысяч ПЦР-тестов украинского производства.
Видеообращение Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины.
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О чем говорил Зеленский: главное
- Минздрав получил примерно 500 тысяч ПЦР-тестов украинского производства. 27 апреля отгрузят еще почти 200 тысяч таких тестов. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам.
- Украина усиливает мощность лабораторий и должна делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестирований в сутки.
- Вскоре должен прибыть самолет с помощью из Китая. В частности должны доставить средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.
- Зеленский заявил, что поддерживает решение НБУ снизить учетную ставку до 8%. Это позволяет банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения.
- Уже на этой неделе правительство и НБУ должны презентовать две важные программы: ипотека для населения по ставке в 10% и кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.
- 29 апреля правительство рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков.
- Украина возобновляет эвакуацию своих граждан спецрейсами. По словам Зеленского, эвакуация будет происходить постепенно и контролируемо в формате до четырех самолетов в сутки.
- Ситуация с масштабными пожарами на Житомирщине является контролируемой. За минувшие сутки ликвидировали 2 очага пожара. В зоне отчуждения ликвидировали еще 2 ячейки.
Смотрите видеообращение Зеленского к украинцам:
Обратите внимание! По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировали уже 9 009 случаев коронавируса. К сожалению, 220 человек умерли. В то же время 864 пациента выздоровели.
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