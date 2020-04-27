Зеленський звернувся до українців: головні тези
Президент Володимир Зеленський 27 квітня традиційно звернувся до українців через епідемію коронавірусу та карантину в Україні. Він повідомив, що МОЗ отримало приблизно 500 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва.
Відеозвернення Володимира Зеленського опублікував Офіс Президента України.
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Про що говорив Зеленський: основне
- МОЗ отримало приблизно 500 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва. 27 квітня відвантажать ще майже 200 тисяч таких тестів. За якістю і точністю вони відповідають світовим стандартам. Україна посилює потужність лабораторій та має робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестувать за добу.
- Незабаром має прибути літак з допомогою з Китаю. Зокрема мають доставити засоби індивідуального захисту та медичне обладнання.
- Зеленський заявив, що підтримує рішення НБУ знизити облікову ставку до 8%. Це дозволяє банкам можливість зменшити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення.
- Вже цього тижня уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми: іпотека для населення за ставкою у 10% та кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам.
- 29 квітня уряд розгляне можливість відкриття продовольчих ринків.
- Україна відновлює евакуацію своїх громадян спецрейсами. За словами Зеленського, евакуація відбуватиметься поступово і контрольовано у форматі до чотирьох літаків на добу.
- Ситуація з масштабними пожежами на Житомирщині є контрольованою. За минулу добу ліквідували 2 осередки пожежі. У зоні відчуження ліквідували ще 2 осередки.
Дивіться відеозвернення Зеленського до українців:
Зверніть увагу! Станом на 27 квітня в Україні зафіксували вже 9 009 випадків коронавірусу. На жаль, 220 людей померли. Водночас 864 пацієнти одужали.