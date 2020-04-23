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      Рівень довіри до Зеленського зберігатиметься ще точно пів року, – політолог

      -
      Володимир Зеленський / Офіс Президента

      Більшість людей довіряють президенту Зеленському. Це показують останні рейтинги, які є достатньо високими. 40% через рік після обрання на посаду президента – це дуже високий показник, адже в першому турі він набрав 31%.

      Наразі українці не знайшли доказів того, що особисте оточення Зеленського та сам очільник держави причетні до якоїсь корупції. Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі висловив політолог Тарас Загородній.

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      Він також зазначив, що стосовно справи Єрмака зараз там не помітно ніяких судових перспектив, адже там немає складу злочину, ні події, ні конкретної передачі грошей, а те, що обговорювалося на відео, не було здійснено в реальному житті.

      Що відомо про скандал з "плівками Єрмака"?Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відео, де брат голови ОПУ Денис Єрмак "барижить" державними посадами.

      Згодом Лерос опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.

      Відомо, що справу про "плівки Єрмака" вже передали до Національної поліції. Однак, брат глави Офісу Президента Денис Єрмак у документах фігурує як потерпілий

      "Думаю, що рівень довіри до Зеленського буде зберігатися ще точно пів року. Що стосується середньої ланки, там корупція квітне, тому що дістатися туди достатньо важко. На жаль, наші антикорупційні органи дуже неефективні в цьому питанні", – зазначив Тарас Загородній.

      Крім цього, він відзначив, що варто розрізняти довіру до Зеленського, і до чиновників, зокрема, середньої і вищої ланки.

      Довідка. 22 квітня відбулася прем'єра фільму "Рік президента Зеленського". У ній він підсумував основні здобутки, а також розповів про подальші перспективи. Зокрема, очільник держави порушив тему корупції. Він зазначив "президент нічого не бере", але додав, що є проблеми з корупцією на середній ланці серед чиновників.

      Політолог Олександр Солонтай наголосив, що всі очільники держави розповідали про відсутність топ-корупції. Він назвав причини, чому люди цьому не вірять:

      1. Люди думають, як живуть чиновники, і як прості українці.
      2. Вони бачать на національному рівні не тільки нові, а й старі обличчя, і розуміють, що ті чітко причетні до того, що робиться в Україні.
      3. Для людей поняття топ-корупції – це "віртуальна штука". Вони бачать на місцях корупціонерів середньої ланки. І для них це теж топ-корупція.

      Фільм про рік президентства Володимира Зеленського: дивіться відео

       

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини політики Корупція Скандал між Єрмаком і Леросом Андрій Єрмак Володимир Зеленський Новини України
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