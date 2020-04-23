Кравчук назвав головні помилки Зеленського за рік

Перший президент України Леонід Кравчук позитивно оцінює президенство Володимира Зеленського та вважає, що він перебудовує Україну. Водночас є кроки, які йому не подобаються.

Про це він розповів в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та сказав, що першою помилкою президента є те, що його кадрова політика не стала системою.

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"Якщо немає системи і людей, які вміють перетворювати завдання в життя, то це важко. Я жив трохи в іншій системі. Якщо колишній вождь, не будемо говорити прізвище, сказав якесь завдання, то ця система працює на виконання цього завдання", – зазначив він.

В нас Зеленський формулює завдання, а система не працює, не виконує. Люди інші, кадри інші, система інша – не відпрацьована,

– заявив Кравчук.

По-друге, перший президент України не погоджується з деякими оцінками Володимира Зеленського.

"Він правильно каже, що люди хочуть від президента посадки корупціонерів і злодіїв у в'язниці. Він також цього хоче, але є люди, які це підтримують, а є ті, які проти. Я б тут зробив маленьке уточнення. Давайте ми не будемо вплутувати сюди людей і політичні сили. Політичних сил, а особливо їх керівників, – в нас мало. Приблизно 2 – 3%. А 97% – це люди, вони хочуть, щоб в Україні був порядок. Вони просять та вимагають. Обіцяв – наведи порядок", – додав він.



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