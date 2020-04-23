Кравчук назвал главные ошибки Зеленского за год

Первый президент Украины Леонид Кравчук положительно оценивает президентство Владимира Зеленского и считает, что он перестраивает Украину. В то же время есть шаги, которые ему не нравятся.

Об этом он рассказал в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале и сказал, что первой ошибкой президента является то, что его кадровая политика не стала системой.

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"Если нет системы и людей, которые умеют воплощать задачи в жизнь, то это трудно. Я жил немного в другой системе. Если бывший вождь, не будем говорить фамилию, сказал какую-то задачу, то эта система работает на выполнение этой задачи", – отметил он.

У нас Зеленский формулирует задачи, а система не работает, не выполняет. Люди другие, кадры другие, система другая – не отработаная,

– заявил Кравчук.

Во-вторых, первый президент Украины не соглашается с некоторым оценкам Владимира Зеленского.

"Он правильно говорит, что люди хотят от президента посадки коррупционеров и воров в тюрьму. Он также этого хочет, но есть люди, которые это поддерживают, а есть те, которые против. Я бы здесь сделал маленькое уточнение. Давайте мы не будем впутывать сюда людей и политические силы. Политических сил, особенно их руководителей, – у нас мало. Примерно 2-3%. А 97% – это люди, они хотят, чтобы в Украине был порядок. Они просят и требуют. Обещал – наведи порядок", – добавил он.



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