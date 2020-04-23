Я ставлю ему четверку, – Кравчук о победах и провалах Зеленского за год

О достижениях и ошибках Владимира Зеленского за год президентства – в эксклюзивном интервью в программе "Перекрестный допрос" рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Еще одной темой разговора с первым президентом в эфире 24 канала стало вероятное назначение на должность вице-премьера с реформ Михаила Саакашвили

О достижениях Зеленского

Какую оценку по 5-балльной шкале вы бы поставили Владимиру Зеленскому за его 1 год президентства?

Лично я бы ему поставил 4. Его команде - ниже оценку. Верховной Раде, или той части депутатов "Слуги народа", которые прекратили думать, что они служат народу - поставил бы 2. Я не могу сказать, что есть одна оценка.

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Что касается самого президента Зеленского, то он необычный для украинской аудитории. До этого у нас были президенты надутые, напыщенные, мордовороты. Они чувствовали себя вождями, поэтому люди привыкли именно к таким президентам. Зеленский совсем другой. Он искренний человек, говорит то, что думает, у него есть сомнения. Он нормальный человек.

4 - достаточно высокая оценка. Вы могли бы назвать несколько вещей, которые можно считать бесспорными достижениями Зеленского?

Почему высокая оценка? Потому что он получил очень плохое наследство. Я не помню, чтобы Украина была самой бедной в Европе, наиболее коррумпированной, чтобы в Украине шла война и она потеряла территориальную целостность. Собственно говоря, аннексия Крыма, война на Донбассе - это те вещи, которые получил в наследство от предыдущей власти Зеленский. Они катастрофические. В этих условиях найти правильные решения очень непросто.



Леонид Кравчук / Фото "Гордон"

Он поставил задачу перестроить Украину, модернизировать ее - он начал это делать, для этого надо иметь мужество, смелость и желание. Я не думаю, что это мог сделать кто-то другой - с другой философией, видением. А Зеленский начал, вот почему я ставлю ему 4.



Главные достижения президента за год / Инфографика 24 канала

Однако президент - это все государство: экономика, социальная сфера, международные и правовые отношения. За каждый сегмент государства можно поставить особую оценку. Но я скажу так: я знаю, что есть критики года (президентства - 24 канал), выступления Зеленского и фильма, который вчера шел. Они и дальше будут, потому что не бывает, чтобы президента не критиковали.

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Однако я бы попросил этих критиков изменить акценты. Не стоит вообще говорить, а надо сказать, что именно не так. Конкретные цифры, конкретные факты. Если мне докажут, что цель не соответствует действительности - тогда есть основание для критики. Некоторые политические силы ставят немного другие цели. Они никак не могут смириться с тем, что они не у власти.

Об ошибках действующего президента

Ошибки Зеленского за год президентства можете назвать? Чего он не сделал?

Во-первых, он не добился, чтобы кадровая политика стала системой - это самое главное. Если нет системы и людей, которые умеют превращать задачи в жизнь, то это трудно. Я жил немного в другой системе. Если бывший вождь, не будем говорить фамилию, сказал какую-то задачу, то эта система работает на выполнение этой задачи.

У нас Зеленский формулирует задачи, а система не работает, не выполняет. Люди другие, кадры другие, система другая - не отработанная.

Во-вторых, я не согласен с некоторыми оценками Зеленского. Он правильно говорит, что люди хотят от президента посадки коррупционеров и воров в тюрьму. Он также этого хочет, но есть люди, которые это поддерживают, а есть те, которые против. Я бы здесь сделал маленькое уточнение. Давайте мы не будем впутывать сюда людей и политические силы. Политических сил, особенно их руководителей, - у нас мало. Примерно 2 - 3%. А 97% - это люди, они хотят, чтобы в Украине был порядок. Они просят и требуют. Обещал - наведи порядок.



Главные неудачи президента за год / Инфографика 24 канала

Не говорят ли Зеленскому вызвать к себе прокурора - кто это говорит? Те, которые хотят, чтобы в Украине был беспорядок. Хотят показать, что президент Зеленский не может справиться с задачей. Некоторые уже говорят откровенно, что если бы был Петр Алексеевич, то он бы договорился. Это цинизм высокого качества, когда оруженосцы говорят, что должен быть их вождь.

Я хочу попросить Владимира Зеленского, чтобы он не обращал внимания на тех, кто говорит. Надо слушать народ, который голосует и хочет порядок. Никто не лишал президента конституционных полномочий и права контроля за выполнением решений, в том числе и работы правоохранительной системы. Кстати, он вносит предложения на назначение людей, которые во главе системы. У нас есть 3 ветви: президент, Верховная Рада и Кабинет Министров, которые назначают и выбирают все основные должности в центре и на местах. Что еще надо?

То есть за отсутствие посадок весной мы ставим ему "незачет"?

Я думаю, что не должен президент Зеленский обращаться и объяснять, почему он это не делает. Подчеркиваю, у президента есть все конституционные полномочия, поддержка народа, воля большинства. Поэтому он должен не оглядываться, а действовать. У нас нет времени ничего объяснять, Украина в очень тяжелом состоянии. На экономический кризис наложился коронавирусный кризис и другие вопросы. Война на Донбассе продолжается. Проблем много. Если мы не возьмем ситуацию в руки сегодня, руководствуясь законами, Конституцией и волей украинского народа, то мы можем попасть в еще более сложную ситуацию.

О назначении Саакашвили

Как вы восприняли новость о плане Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером?

Если бы я был президентом, я бы его назначил.

Вы знакомы с ним лично?

Я его хорошо знаю и лично знаком с ним. Он имеет свою специфику - он горячий, эмоциональный. Сегодня нам именно такие эмоциональные люди, которые не склонны долго рассуждать, нужны.

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И он имеет опыт, знает всю систему и рычаги власти. Есть только одна вещь – если президента Саакашвили назначить вице-премьером, я убежден, что начнутся дебаты вокруг его кандидатуры. Все будут искать "черную кошку" в темной комнате, вспоминать все плюсы и минусы. Сами увидите, как будет вести себя "Европейская солидарность".



Михаил Саакашвили / Фото 24 канала

Поэтому я хочу попросить президента Зеленского и премьер-министра, и Верховную Раду: если они назначат Саакашвили, а я хотел бы этого, то ему надо помочь и защитить его от грязи в тех вопросах, где он будет действовать на пользу украинскому народу. Конечно, если он будет допускать ошибки, то его нужно критиковать.

Мы приглашали много иностранцев на должности, но это заканчивалось провалом. Пригласили, но потом забыли, что им нужно помогать. Для них Украина - чужая.

В Одессе Саакашвили успел мало что сделать...

У него не было всех полномочий и он вступил в конфликт с Порошенко. Он его лишил гражданства и фактически выселил из Украины.

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Но если он будет действовать, а он будет, я верю в это. Он должен действовать, то надо помочь ему от всех нападений.

Дадут ли Саакашвили свободу действий?

Его свобода действий определена соответствующими документами по Кабмину. Он будет иметь полномочия, сегменты реформ. Сам Саакашвили никаких реформ не проведет. Не надо надеяться, что один человек все сделает сам. Он должен показать волю, силу и желание идти вперед, даже когда опасно, но нужно. Те, кто хочет, чтобы он шел для Украины, а не для него лично, должен понимать и помогать.



Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала

Как вы себе представляете, как он будет работать в одном Кабмине с Аваковым?

Во власти не должно быть образ. Власть - это не домашняя комната, это не жена и не дети, где ссорятся, а потом не могут прийти к общему знаменателю.

Власть - это политика, а в политике нет ни друзей, ни врагов непосредственно в системе власти. Есть оппозиция и другие вещи, там могут быть конфликты.

Во власти может быть критика, неточности. По моему мнению, система Авакова работает хорошо в тех условиях, которые есть, он обеспечивает работу всего ведомства чрезвычайно сложного, нужного и важного. Я не думаю, что кто-то из них должен обижаться из-за каких-то нестыковок, когда речь идет об Украине.

О результатах коронавируса

Этот год будет непростым для Украины после карантина, пандемии. Каков ваш прогноз, как мы его переживем, что нам надо сделать?

Мы пережили Чернобыль, пережили советскую партийную систему, пережили 1991 год, когда начали строить новое государство с нуля, имея за собой коммунистов, и вышли из этой ситуации и начали строить постепенно Украину где-то с плюсами и минусами. Поэтому я убежден, мы научились преодолевать различные проблемы, то преодолеем и эту.



Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

Главное сейчас объединить усилия, зная, что у нас есть одна Украина. Мы говорим о коронавирусе, что это "жизни и смерти", а на Донбассе стреляют, а смертями от коронавируса прикрываются смерти от пуль. Поколение, которое после нас придет, не поймет, как могли люди додуматься до того, что в период чумы убивать друг друга. Как могли жить украинцы, когда они не могли договориться между собой, чтобы делать одно большое дело для Украины.

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Приведу вам пример, везде слышу, что Зеленский не дает тысячу гривен, которую обещал. Кто говорит? Оппозиция. Это люди, которые не голосовали за изменения в бюджет. А тысячу можно дать тогда, когда внесены изменения в бюджет. Они делают вид, что они сделали все, но не Зеленский.

Справка. Украинцы получают дополнительную тысячу гривен к пенсии. Правда, это касается тех граждан, пенсия которых ниже, чем 5 тысяч гривен. Надбавку будут готовы выплатить уже с 1 апреля.

Прошло 29 лет и вот те, которые ходят на эфиры, которые были в правительстве, в президентских кабинетах, в Верховной Раде, не сделали того, что сделали другие государства за это время. К примеру, медицина, мы только сейчас во время коронавируса поняли, в каком она страшном запущенном состоянии. Кто ее сделал такой запущенной? Что, все 29 лет ее делал запущенной президент Зеленский? Сами делали, а потом говорят, что кто-то виноват. Нету границ цинизма.

Почему я ставлю оценку 4 Зеленскому? Потому что я поддерживаю те усилия, которые предпринимает сегодня президент в условиях, когда каждый хочет поставить палки в колеса, вместо того, чтобы поставить плечо. Я призываю оппозицию быть оппозицией, а не врагом украинского народа. Я надеюсь, что этот год для Зеленского станет годом университета, большого серьезного обучения, а уже после этого он должен делать выводы.