Я ставлю йому четвірку, – Кравчук про перемоги та провали Зеленського за рік

Про досягнення та помилки Володимира Зеленського за рік президенства, – в ексклюзивному інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" розповів перший президент України Леонід Кравчук.

Ще однією темою розмови з першим президентом в ефірі 24 каналу стало ймовірне призначення на посаду віцепрем'єра з реформ Міхеїла Саакашвілі

Про досягнення Зеленського

Яку оцінку за 5-бальною шкалою ви б поставили Володимиру Зеленському за його 1 рік президентства?

Особисто я б йому поставив 4. Його команді – нижчу оцінку. Верховній Раді, або тій частині депутатів "Слуги народу", які припинили думати, що вони служать народові – поставив би 2. Я не можу сказати, що є одна оцінка.

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Щодо самого президента Зеленського, то він незвичний для української аудиторії. До цього в нас були президенти надуті, пихаті, мордовороти. Вони почували себе вождями, тому люди звикли саме до таких президентів. Зеленський зовсім інший. Він щира людина, говорить те, що думає, у нього є сумніви. Він нормальна людина.

4 – досить висока оцінка. Ви б могли назвати кілька речей, які можна вважати беззаперечними досягненнями Зеленського?

Чому висока оцінка? Тому що він одержав дуже поганий спадок. Я не пам'ятаю, щоб Україна була найбіднішою в Європі, найбільш корумпованою, щоб в Україні йшла війна і вона втратила територіальну цілісність. Власне кажучи, анексія Криму, війна на Донбасі – це ті речі, які отримав в спадок від попередньої влади Зеленський. Вони катастрофічні. В цих умовах знайти правильні рішення дуже непросто.



Леонід Кравчук / Фото "Гордон"

Він поставив завдання перебудувати Україну, модернізувати її – він почав це робити, для цього треба мати мужність, сміливість і бажання. Я не думаю, що це міг зробити хтось інший – з іншою філософією, баченням. А Зеленський почав, ось чому я ставлю йому 4.



Головні здобутки президента за рік / Інфографіка 24 каналу

Однак президент – це вся держава: економіка, соціальна сфера, міжнародні та правові відносини. За кожний сегмент держави можна поставити особливу оцінку. Але я скажу так: я знаю, що є критики року (президентства – 24 канал), виступу Зеленського і фільму, який вчора йшов. Вони і далі будуть, бо не буває, щоб президента не критикували.

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Однак я б попросив цих критиків змінити акценти. Не варто загалом говорити, а треба сказати, що саме не так. Конкретні цифри, конкретні факти. Якщо мені доведуть, що ціль не відповідає дійсності – тоді є підстава для критики. Деякі політичні сили ставлять трішки інші цілі. Вони ніяк не можуть змиритися з тим, що вони не при владі.

Про помилки чинного президента

Які помилки Зеленського за рік президентства можете назвати? Чого він не зробив?

По-перше, він не добився, щоб кадрова політика стала системою – це найголовніше. Якщо немає системи і людей, які вміють перетворювати завдання в життя, то це важко. Я жив трохи в іншій системі. Якщо колишній вождь, не будемо говорити прізвище, сказав якесь завдання, то ця система працює на виконання цього завдання.

В нас Зеленський формулює завдання, а система не працює, не виконує. Люди інші, кадри інші, система інша – не відпрацьована.

По-друге, я не погоджуюсь з деякими оцінками Зеленського. Він правильно каже, що люди хочуть від президента посадки корупціонерів і злодіїв у в'язниці. Він також цього хоче, але є люди, які це підтримують, а є ті, які проти. Я б тут зробив маленьке уточнення. Давайте ми не будемо вплутувати сюди людей і політичні сили. Політичних сил, а особливо їх керівників, – в нас мало. Приблизно 2 – 3%. А 97% – це люди, вони хочуть, щоб в Україні був порядок. Вони просять та вимагають. Обіцяв – наведи порядок.



Головні невдачі президента за рік / Інфографіка 24 каналу

Чи не кажуть Зеленському викликати до себе прокурора – хто це каже? Ті, які хочуть, щоб в Україні був безлад. Хочуть показати, що президент Зеленський не може справитись із завданням. Деякі вже кажуть відверто, що якби був Петро Олексійович, то він би домовився. Це цинізм високого ґатунку, коли зброєносці кажуть, що має бути їх вождь.

Я хочу попросити Володимира Зеленського, щоб він не звертав уваги на тих, хто це каже. Треба слухати народ, який голосує і хоче порядок. Ніхто не позбавляв президента конституційних повноважень та права контролю за виконанням рішень, зокрема й роботи правоохоронної системи. До речі, він вносить пропозиції на призначення людей, які на чолі системи. В нас є 3 гілки: президент, Верховна Рада і Кабінет Міністрів, які призначають та обирають усі основні посади в центрі та на місцях. Що ще треба?

Тобто за відсутність посадок навесні ми ставимо йому "незараховано"?

Я думаю, що не повинен президент Зеленський звертатись і пояснювати, чому він це не робить. Наголошую, у президента є всі конституційні повноваження, підтримка народу, воля більшості. Тому він повинен не оглядатись, а діяти. В нас немає часу нічого пояснювати, Україна в дуже важкому стані. На економічну кризу наклалася коронавірусна криза та інші питання. Війна на Донбасі продовжується. Проблем багато. Якщо ми не візьмемо ситуацію в руки сьогодні, керуючись законами, Конституцією і волею українського народу, то ми можемо потрапити у ще складнішу ситуацію.

Про призначення Саакашвілі

Як ви сприйняли новину про план Зеленського призначити Саакашвілі віцепрем'єром?

Якби я був президентом, я б його призначив.

Ви знайомі з ним особисто?

Я його добре знаю і особисто знайомий з ним. Він має свою специфіку – він гарячий, емоційний. Сьогодні нам саме такі емоційні люди, які не схильні довго розмірковувати, потрібні.

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І він має досвід, знає всю систему і важелі влади. Є лише одна річ – якщо президента Саакашвілі призначити віцепрем'єром, я переконаний, що почнуться дебати навколо його кандидатури. Всі шукатимуть "чорну кішку" у темній кімнаті, пригадуватимуть всі плюси та мінуси. Самі побачите, як поводитиметься "Європейська солідарність".



Міхеїл Саакашвілі / Фото 24 каналу

Тому я хочу попросити президента Зеленського і прем'єр-міністра, і Верховну Раду: якщо вони призначать Саакашвілі, а я хотів би цього, то йому треба допомогти і захистити його від бруду в тих питаннях, де він діятиме на користь українському народові. Звичайно, якщо він буде допускати помилок, то його потрібно критикувати.

Ми запрошували багато іноземців на посади, але це закінчувалось провалом. Запросили, але потім забули, що їм потрібно допомагати. Для них Україна – чужа.

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У нього не було усіх повноважень і він вступив в конфлікт з Порошенком. Він його позбавив громадянства і фактично виселив з України.

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Але якщо він буде діяти, а він буде, бо я вірю в це. Він повинен діяти, то треба допомогти йому від усіх нападів.

Чи дадуть Саакашвілі свободу дій?

Його свобода дій визначена відповідними документами щодо Кабміну. Він матиме повноваження, сегменти реформ. Сам Саакашвілі жодних реформ не проведе. Не треба сподіватися, що одна людина все зробить сама. Він повинен показати волю, силу й бажання іти вперед, навіть коли небезпечно, але потрібно. Ті, хто хоче, щоб він ішов для України, а не для нього особисто, має розуміти і допомагати.



Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

Як ви собі уявляєте, як він працюватиме в одному Кабміні з Аваковим?

У владі не повинно бути образ. Влада – це не домашня кімната, це не дружина і не діти, де сваряться, а потім не можуть дійти до спільного знаменника.

Влада – це політика, а в політиці немає ні друзів, ні ворогів безпосередньо в системі влади. Є опозиція та інші речі, там можуть бути конфлікти.

У владі може бути критика, неточності. На мою думку, система Авакова працює добре в тих умовах, які є, він забезпечує роботу всього відомства надзвичайно складного, потрібного та важливого. Я не думаю, що хтось з них має ображатись через якісь нестиковки, коли йдеться про Україну.

Про наслідки коронавірусу

Цей рік буде непростий для України після карантину, пандемії. Який ваш прогноз, як ми його переживемо, що нам треба зробити?

Ми пережили Чорнобиль, пережили радянську партійну систему, пережили 1991 рік, коли почали будувати нову державу з нуля, маючи за собою комуністів, і вийшли з цієї ситуації та почали будувати поступово Україну десь з плюсами та мінусами. Тому я переконаний, ми навчились поборювати різні проблеми, то поборемо і цю.



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

Головне зараз об'єднати зусилля, знаючи, що в нас є одна Україна. Ми говоримо про коронавірус, що це "життя і смерть", а на Донбасі стріляють, а смертями від коронавірусу прикриваються смерті від куль. Покоління, яке після нас прийде, не зрозуміє, як могли люди додуматись до того, що в період чуми вбивати одне одного. Як могли жити українці, коли вони не могли домовитись між собою, щоб робити одну велику справу для України.

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Наведу вам приклад, скрізь чую, що Зеленський не дає тисячу гривень, яку обіцяв. Хто це каже? Опозиція. Це люди, які не голосували за зміни до бюджету. А тисячу можна дати тоді, коли внесені зміни до бюджету. А вони вдають, що вони зробили все, але не Зеленський.

Довідка. Українці отримують додаткову тисячу гривень до пенсії. Щоправда, це стосується тих громадян, в яких пенсія є нижчою, ніж 5 тисяч гривень. Надбавку мали виплатити вже з 1 квітня.

Пройшло 29 років і от ті, які ходять на ефіри, які були в уряді, в президентських кабінетах, у Верховній Раді, не зробили того, що зробили інші держави за цей час. До прикладу, медицина, ми лише зараз під час коронавірусу зрозуміли, в якому вона страшенному занедбаному стані. Хто її зробив такою занедбаною? Що, всі 29 років її робив занедбаною президент Зеленський? Самі робили, а потім кажуть, що хтось винний. Нема меж цинізму.

Чому я ставлю оцінку 4 Зеленському? Тому що я підтримую ті зусилля, які робить сьогодні президент в умовах, коли кожен хоче поставити палиці в колеса, замість того, аби поставити плече. Я закликаю опозицію бути опозицією, а не ворогом українського народу. Я сподіваюсь, що цей рік для Зеленського стане роком університету, великого серйозного навчання, а вже після цього він має робити висновки.