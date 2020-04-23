Уровень доверия к Зеленскому будет сохраняться еще точно полгода, – политолог

Большинство людей доверяет президенту Зеленскому. Это показывают последние рейтинги, которые являются достаточно высокими. 40% через год после избрания на посту президента – это очень высокий показатель, ведь в первом туре он набрал 31%.

Сейчас украинцы не нашли доказательств того, что личное окружение Зеленского и сам глава государства причастны к какой-либо коррупции. Такое мнение в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале высказал политолог Тарас Загородний.

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Он также отметил, что в отношении дела Ермака сейчас там не видно никаких судебных перспектив, ведь там нет состава преступления, ни события, ни конкретной передачи денег, а то, что обсуждалось на видео, не было осуществлено в реальной жизни.

Что известно о скандале с "пленками Ермака"?Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видео, где брат главы ОПУ Денис Ермак "барыжит" государственными должностями.



Впоследствии Лерос опубликовал еще одну порцию компромата на Ермаков, а потом еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.



Известно, что дело о "пленках Ермака" уже передали Национальной полиции. Однако, брат главы Офиса Президента Денис Ермак в документах фигурирует как пострадавший.

"Думаю, что уровень доверия к Зеленскому будет сохраняться еще точно полгода. Что касается среднего звена, там коррупция процветает, потому что добраться туда достаточно трудно. К сожалению, наши антикоррупционные органы очень неэффективны в этом вопросе", – отметил Тарас Загородний.

Кроме этого, он отметил, что следует различать доверие к Зеленскому, и к чиновникам, в частности, среднего и высшего звена.

Справка. 22 апреля состоялась премьера фильма "Год президента Зеленского". В ней он подытожил основные достижения, а также рассказал о дальнейших перспективах. В частности, глава государства затронул тему коррупции. Он отметил "президент ничего не берет", но добавил, что есть проблемы с коррупцией на среднем звене среди чиновников.

Политолог Александр Солонтай подчеркнул, что все руководители государства рассказывали об отсутствии топ-коррупции. Он назвал причины, почему люди этому не верят:

Люди думают, как живут чиновники, и как простые украинцы. Они видят на национальном уровне не только новые, но и старые лица, и понимают, что те четко причастны к тому, что делается в Украине. Для людей понятие топ-коррупции – это "виртуальная штука". Они видят на местах коррупционеров среднего звена. И для них это тоже топ-коррупция.

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