Дополнительная полоса в часы пик: на мосту Патона ввели реверсивное движение

Согласно сообщению КГГА , новая схема организации дорожного движения на мостовом переходе на начальном этапе будет действовать в тестовом режиме с целью разгрузки переправы.

Adv

популярные видео

Как будет организовано движение на мосту Патона?

В утренние часы, с 7:00 до 10:00, дополнительная полоса открыта для транспорта в направлении с левого берега на правый. Вечером, с 16:00 до 20:00, движение по ней осуществляется в обратном направлении – с правого берега на левый.

При этом на мосту Патона постоянно остаются две свободные полосы для движения в каждом из направлений. Пятая полоса поочередно добавляется к наиболее загруженному транспортному потоку в соответствии с установленным графиком.

На мосту Патона вводится реверсивное движение со светофорным регулированием / КГГА

Как водителям ориентироваться по сигналам светофоров?

Проезд по реверсивному участку регулируют специальные светофоры. Зеленая стрелка разрешает движение в указанном направлении, тогда как красный крест категорически запрещает въезд на полосу.

Реклама

Желтая стрелка предупреждает водителей о скором изменении направления движения. В таком случае водителям необходимо немедленно освободить полосу и перестроиться в сторону, куда указывает стрелка.

Если реверсивный светофор выключен, выезд на эту полосу строго запрещен Правилами дорожного движения. По завершении тестирования специалисты оценят эффективность изменений и, при необходимости, скорректируют график.

Обновление схем проезда через столичные мосты

Как уже сообщалось на нашем сайте, резервные схемы сообщения между берегами Киева вводятся из-за проблем с безопасностью и необходимости оптимизации трафика на ключевых магистралях.

В частности, грузовики на подъездах к Северному мосту направляют в объезд через Подольский мостовой переход, а грузовой транспорт перед Южным мостом направляют через Дарницкий мост.