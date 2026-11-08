В Киеве вводят новые схемы движения по мостам

Как сообщил Иван Выговский, это решение было принято в Министерстве внутренних дел Украины с целью оптимизации транспортных потоков и существенной разгрузки ключевых путепроводов столицы.

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Какие изменения ждут Киев

На мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение, а именно: в утренние часы с 07:00 до 10:00 три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, а вечером (16:00 – 20:00) – в направлении левого.

На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд – для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет восстановлено.

Южный мост также претерпит изменения в движении. Грузовой транспорт, движущийся с левого берега на правый, будут направлять в объезд через Дарницкий мост. Для легковых и общественных транспортных средств ограничения не вводятся.

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В Киеве вводят новые схемы движения через мосты / Иван Выговский

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Правоохранители уже увеличили количество полицейских экипажей на столичных дорогах для регулирования движения и помощи водителям. Инспекторы будут постоянно обследовать подъездные пути к мостовым переходам и наиболее перегруженные участки магистралей.

В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на совместную работу с киевскими городскими властями для эффективной реорганизации дорожного движения. Подробные схемы новых маршрутов вскоре появятся на официальных страницах патрульной полиции.

Напомним, что в Киеве 8 ноября частично возобновили движение транспорта по Северному мосту.

Между тем президент Зеленский дал поручение подготовитьпрограмму бесплатного проезда в наземном транспорте Киева.