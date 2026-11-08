У Києві запроваджують нові схеми руху через мости / Depositphotos
У Києві 9 листопада почнуть діяти резервні схеми транспортного сполучення між правим і лівим берегами через безпекові виклики. Зміни торкнуться мосту Патона, Північного та Південного мостових переходів столиці.
Як повідомив Іван Вигівський, рішення ухвалили у Міністерстві внутрішніх справ України для оптимізації потоків транспорту та суттєвого розвантаження ключових шляхопроводів столиці.
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Які зміни очікують Київ
На мосту Патона поліцейські організують реверсивний рух, а саме – у ранкові години з 07:00 по 10:00 три смуги з п'яти працюватимуть у напрямку правого берега, ввечері (16:00 – 20:00) – у напрямку лівого.
На під'їздах до Північного мосту патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в об'їзд – для проїзду через Подільський мостовий перехід. Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий буде відновлено.
Південний міст теж зазнає змін у русі. Вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в об'їзд через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.
У Києві запроваджують нові схеми руху через мости / Іван Вигівський
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Правоохоронці вже збільшили кількість поліцейських екіпажів на столичних дорогах для регулювання руху та допомоги водіям. Інспектори постійно обстежуватимуть під'їзні шляхи до мостових переходів і найбільш перевантажені ділянки магістралей.
У відомстві наголосили, що розраховують на спільну роботу з Київською міською владою задля ефективної реорганізації трафіку. Детальні схеми нових маршрутів невдовзі з'являться на офіційних сторінках патрульної поліції.
Нагадаємо, що у Києві 8 листопада частково відновили рух транспорту Північним мостом.
Тим часом президент Зеленський дав доручення підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва.
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