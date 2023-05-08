Так, Евгений Пригожин в апреле говорил о глубинной России, имея в виду элиты, в которых начались шатания и сомнения в перспективах России. Об этом 24 Канала сказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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Возможен ли переворот в России

Предполагается, что деоккупация Крыма и "хлопок" в России могут подтолкнуть граждан государства-террориста к бунту. Впрочем, Стуканов достаточно скептически настроен по отношению к населению россиян. Дело в том, что их менталитет связан с повиновением и верой чуть ли не в божественное происхождение их власти, ее сакральность. "Что бы ни делала власть, в определенной степени россияне будут в это верить", – утверждает он.

С другой стороны, порой так складываются звезды, что порыв элит, стремящихся к определенным изменениям и осуществляющих государственный переворот, может совпадать с настроениями людей. В 1991 году в значительной степени благодаря массовым акциям в России удалось ликвидировать Советский Союз.

На тот момент население уже обнищало и стремилось к изменениям, поэтому помогло осуществить демонтаж Советского Союза Ельцину, Кравчуку и Шушкевичу,

– отметил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.

Вполне возможно, что и на этот раз какая-то доля россиян могла бы выйти в Москву, требуя определенных изменений. Есть надежда на то, отмечает Стуканов, что российские элиты, осознавая, в какой ситуации находится государство – абсолютной экономической изоляции и бесперспективности отмены санкций – будут пытаться совершить определенный переворот.

"Отдать несколько человек в жертву международного суда в Гааге и рассказать, что это "небольшая преступная группа в России совершила такие вещи, мы не причастны, давайте возвращаться к нормальной жизни", – подытожил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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