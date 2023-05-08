Так, Євгєній Пригожин у квітні говорив про глибинну Росію, маючи на увазі еліти, в яких почалися хитання і сумніви щодо перспектив Росії. Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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Чи можливий переворот у Росії

Припускають, що деокупація Криму та "бавовна" у Росії можуть підштовхнути громадян держави-терористки до бунту. Втім, Стуканов достатньо скептично налаштований щодо населення росіян. Річ у тім, що їхній менталітет неабияк пов'язаний з покорою та вірою ледь не у божественне походження їхньої влади, її сакральність. "Хай би що не робила влада, до певної міри росіяни будуть у це вірити", – стверджує він.

З іншого боку, деколи так складаються зірки, що порив еліт, які прагнуть певних змін і здійснюють державний переворот, може збігатися із настроями громадян. У 1991 році значною мірою завдяки масовим акціям у Росії вдалося ліквідувати Радянський Союз.

На той момент населення вже зубожіло та прагнуло змін, тож допомогло здійснити демонтаж Радянського Союзу Єльцину, Кравчуку та Шушкевичу,

– зазначив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Цілком можливо, що і цього разу якась частка росіян могла б вийти у Москві, вимагаючи певних змін. Є надія на те, зауважує Стуканов, що російські еліти, усвідомлюючи, в якій ситуації перебуває держава – абсолютній економічній ізоляції та безперспективності скасування санкцій – будуть намагатися здійснити певний переворот.

"Віддати кілька людей на поталу міжнародного суду у Гаазі й розповісти, що це "невелика злочинна група у Росії здійснила такі речі, ми не причетні, давайте повертатися до нормального життя", – підсумував керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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