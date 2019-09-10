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      Образовательный Хаб города Киева: чем он полезен для украинцев

      Актуально 21 Читати новину українською

      Украина проигрывает битву за человеческий капитал. Каждую минуту наше государство навсегда покидают 2 украинца. Как прогнозируют в ООН, за 30 лет количество наших соотечественников может сократиться до 36 миллионов, и еще на 10 миллионов в последующие 50 лет.

      Способна ли Украина остановить бегство людей в прямом эфире обсудили с директором Образовательного Хаба Киева Марией Богуслав.

      Разделяете ли вы неутешительный прогноз ООН?

      – Трудно спорить с Организацией Объединенных Наций. Об этом свидетельствуют и другие факты. Миграционная служба Украины зафиксировала выезд 1 миллиона, а Евростат – предоставление разрешений на трудоустройство украинцев. То есть, есть очень много статичных и экспертных данных, которые свидетельствуют об отъезде трудового населения.

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      – Кто едет за мужчиной или женщиной, которые получили контракт. Большинство людей получит не очень высокие должности, потому что есть определенная конкуренция и в Европе. То есть, у них есть даже на законодательном уровне необходимость предоставлять вакансии в первую очередь гражданам той страны, а уже потом мигрантам.

      – Это только представление, что там лучшие судьбы, потому что в больших корпорациях или ИТ-сфере или других сферах есть такие же зарплаты как в Европе. Очень много наших ИТ-специалистов работает за те же деньги, но просто на западные проекты

      Что Образовательный Хаб города Киева может дать украинцам?

      – Мы создали филиал коммунального предприятия при Департаменте образования и науки КГГА. Это государственное некоммерческое учреждение. Финансируется за счет государственного бюджета, поэтому у нас есть возможность бесплатно предоставлять очень качественные тренинги всем желающим.

      – Главная цель Хаба – это обучение на протяжении жизни. Тем людям, которые хотят себя развивать, мы предоставляем все возможности. У нас есть бесплатные курсы на сайте, тренинги и подготовлена команда тренеров. До конца года планируется 600 тренингов. Это огромное количество людей – 10 тысяч офлайн и еще онлайн 100 тысяч человек пройдут через сайт. У нас амбициозные планы. Мы обучаем тем навыкам, которые не дают в школе и университетах.

      Больше – смотрите в видео.

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      Теги: Новости Украины Образование КГГА Актуально
      Источник: 24 канал
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