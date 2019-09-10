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      Освітній Хаб міста Києва: чим він корисний для українців

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      Україна програє битву за людський капітал. Кожну хвилину нашу державу назавжди покидають 2 українці. Як прогнозують в ООН, за 30 років кількість наших співвітчизників може скоротититися до 36 мільйонів, і ще на 10 мільйонів у наступні 50 років.

      Чи здатна Україна зупинити втечу людей у прямому ефірі обговорили з директором Освітнього Хабу Києва Марією Богуслав.

      Чи поділяєте ви невтішний прогноз ООН?

      – Важко сперечатися з Організацією Об'єднаних Націй. Про це свідчать й інші факти. Міграційна служба України зафіксувала виїзд 1 мільйона громадян, а Євростат – надання дозволів на працевлаштування українців. Тобто, є дуже багато статичничних і експертних даних, які свідчать про від’їзд трудового населення.

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      – Дехто їде за чоловіком чи жінкою, які отримали контракт. Більшість людей отримає не дуже високі посади, тому що є певна конкуренція і в Європі. В них навіть на законодавчому рівні необхідність надавати вакансії в першу чергу громадянам тієї країни, а вже потім мігрантам.

      – Це тільки уявлення, що там кращі долі, бо у великих корпораціях, ІТ-сфері чи інших сферах є такі ж зарплати, як в Європі. Дуже багато наших ІТ-спеціалістів працює за ті ж самі кошти, але просто на західні проекти

      Що Освітній Хаб міста Києва може дати українцям?

      – Ми створили філію комунального підприємства при Департаменті освіти і науки в КМДА. Це державна некомерційна установа. Фінансується за рахунок державного бюджету, тому у нас є можливість безкоштовно надавати дуже якісні тренінги всім охочим.

      – Головна мета Хабу – це навчання впродовж життя. Ті люди, які хочуть себе розвивати, ми надаємо їм усі можливості. У нас є безкоштовні курси на сайті, тренінги та підготовлена команда тренерів. До кінця року планується 600 тренінгів. Це величезна кількість людей – 10 тисяч офлайн і ще онлайн 100 тисяч людей пройдуть через сайт. У нас амбітні плани. Ми навчаємо тих навичок, які не дають в школі та університетах.

      Більше – дивіться у відео.

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      Теги: Новини України Актуально КМДА Освіта
      Джерело: 24 канал
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