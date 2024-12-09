Это серьезно ударит по России, поскольку предложений будет много, а запросов будет становиться все меньше. Также серьезным игроком в этой игре является Китай, который сокращает закупку нефти. Такой информацией с 24 Каналом поделился доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что по этому поводу в России уже началась истерика.

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Об истерике главы "Роснефти"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал, что стоимость нефти эталонной марки Brent может снизиться на 15% от текущего уровня, а российской нефти – на 30%. Основные риски связаны с США и Саудовской Аравией.

По словам Липсица, Сечин отвечает за некоторые выплаты в бюджет, поэтому серьезно занервничал. Он весь год кричит, мол, "мне неправильно начисляют цены на нефть, поэтому денег меньше". Дело в том, что раньше была открытая внешняя торговля. Компании справедливо оценивали цены по экспорту российской нефти. Сейчас же происходят условные расчеты, которые, очевидно, далеки от реальной стоимости.

Поэтому Сечин постоянно жаловался, что его грабят, потому что на 3,5 доллара ставят более высокие цены. Он заблаговременно готовит Минфин и общество, что цена на нефть низкая, доходы маленькие, и сам он нищий. Мол, "не трогайте старенького, бедного и не забирайте слишком много денег",

– подчеркнул Липсиц.

Чтобы "минимизировать риски", в бюджет компании заложена еще более низкая цена – около 45-50 долларов за баррель российского сорта Urals. Это почти на 30% меньше, чем баррели из России сейчас стоят – 63,48 доллара. Однако, по словам доктора наук, это может не помочь устоять. У Сечина исчерпываются старые нефтяные месторождения. Нужно искать новые, а для них нужно гораздо больше затрат. Если пойти на такой шаг, будут огромные убытки.

Каких-то других устойчивых и хороших источников дохода в России нет, поэтому она начинает "доедать" последние остатки финансовой прочности и резервов. Мы, экономисты, смотрим на это с большим интересом, сколько же Россия сможет продержаться,

– подчеркнул он.

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Какие другие угрозы могут появиться у России

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал обвалить цены на нефть, увеличив добычу в Америке и попросив о наращивании поставок Саудовской Аравией. Но есть еще другие угрозы для нефтяного рынка, от чего прежде всего пострадает Россия.

Как известно, Трампа заставляют найти компромисс с Венесуэлой и позволить ей экспортировать нефть, поскольку страна имеет большие запасы. Штаты в этом заинтересованы, некоторые контракты уже одобрили. Также происходит увеличение поставок нефти из Канады и Гайаны.

Существует угроза переполнения мирового рынка нефтью. Будет ли спрос? Сомнительно. Уже начинает уменьшаться, что прежде всего связано с Китаем, который активно продвигает свои электромобили. Чтобы их зарядить, нужна электроэнергия, ее могут производить не только из ископаемого топлива, но и гидроэнергетики,

– подчеркнул Игорь Липсиц.

Поэтому Китай сокращает закупку нефти. Соответственно ее количество на рынке увеличится, а спрос, наоборот, уменьшится. Это, свою очередь, спровоцирует еще больший обвал цен на нефть, чем ожидает глава "Роснефти" Сечин. Поэтому, угрозы для российского бюджета чрезвычайно велики.