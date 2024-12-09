Це серйозно вдарить по Росії, оскільки пропозицій буде багато, а запитів ставатиме дедалі менше. Також серйозним гравцем у цій грі є Китай, який скорочує закупівлю нафти. Такою інформацією з 24 Каналом поділився доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, наголосивши, що з цього приводу в Росії вже почалася істерика.

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Про істерику очільника "Роснєфті"

Глава "Роснєфті" Ігор Сєчін спрогнозував, що вартість нафти еталонної марки Brent може знизитись на 15% від поточного рівня, а російської нафти – на 30%. Основні ризики пов'язані з США та Саудівською Аравією.

За словами Ліпсіца, Сєчін відповідає за деякі виплати в бюджет, тому серйозно занервував. Він увесь рік кричить, мовляв, "мені неправильно нараховують ціни на нафту, тому грошей менше". Річ в тім, що раніше була відкрита зовнішня торгівля. Компанії справедливо оцінювали ціни щодо експорту російської нафти. Зараз же відбуваються умовні розрахунки, які, вочевидь, далекі від реальної вартості.

Через це Сєчін постійно жалівся, що його грабують, бо на 3,5 долара ставлять вищі ціни. Він завчасно готує Мінфін та суспільство, що ціна на нафту низька, доходи маленькі, та й сам він жебрак. Мовляв, "не чіпайте старенького, бідного й не забирайте занадто багато грошей",

– наголосив Ліпсіц.

Щоб "мінімізувати ризики", до бюджету компанії закладено ще нижчу ціну – близько 45-50 доларів за барель російського сорту Urals. Це майже на 30% менше, ніж барелі з Росії зараз коштують – 63,48 долара. Однак, за словами доктора наук, це може не допомогти встояти. У Сєчіна вичерпуються старі нафтові родовища. Потрібно шукати нові, а для них потрібно набагато більше витрат. Якщо піти на такий крок, будуть шалені збитки.

Якихось інших стійких та добрих джерел доходу в Росії немає, тому вона починає "доїдати" останні залишки фінансової міцності та резервів. Ми, економісти, дивимося на це з великою цікавістю, скільки ж Росія зможе протриматися,

– наголосив він.

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Які інші загрози можуть з'явитися в Росії

Новообраний президент США Дональд Трамп під час виборчої кампанії обіцяв обвалити ціни на нафту, збільшивши видобуток в Америці й попросивши про нарощення постачань Саудівською Аравією. Та є ще інші загрози для нафтового ринку, від чого передусім постраждає Росія.

Як відомо, Трампа змушують знайти компроміс з Венесуелою і дозволити їй експортувати нафту, оскільки країна має великі запаси. Штати у цьому зацікавлені, деякі контракти уже схвалили. Також відбувається збільшення постачань нафти з Канади та Гаяни.

Існує загроза переповнення світового ринку нафтою. Чи буде попит? Сумнівно. Вже починає зменшуватися, що насамперед пов'язано з Китаєм, який активно просуває свої електромобілі. Щоб їх зарядити, потрібна електроенергія, її можуть виробляти не тільки з викопного палива, а й гідроенергетики,

– наголосив Ігор Ліпсіц.

Тому Китай скорочує закупівлю нафти. Відповідно її кількість на ринку збільшиться, а попит, навпаки, зменшиться. Це, своєю чергою, спровокує ще більший обвал цін на нафту, ніж очікує глава "Роснєфті" Сєчін. Тож, загрози для російського бюджету надзвичайно великі.