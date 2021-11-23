На это обратили внимание на странице ООС в фейсбуке. Там подчеркнули, что российские наемники продолжают нарушать Минские договоренности на оккупированном Донбассе.

Обратите внимание Из-за угроз оккупантов ОБСЕ не смогла оценить обстрел Старомихайловки

Где нашли боевую машину

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили военную технику оккупантов в Луганске – в зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" вооруженных формирований России. Речь идет о танке Т-64.

Препятствование работе ОБСЕ

В пресс-службе ООС отметили, что на первый взгляд может показаться, мол, количество нарушений со стороны оккупантов является незначительным. Впрочем, объяснить это тем, что боевики препятствуют работе представителей СММ ОБСЕ. Наблюдатели мониторинговой миссии жалуются, в частности, на то, что им не дают возможности свободно передвигаться на блокпостах. Такая ситуация была, например, возле Минерального, в Вознесеновке и на железнодорожной станции "Красная Могила".

Обратите внимание! Кроме этого, оккупанты глушат сигнал беспилотников ОБСЕ. Делают это с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В ООС подчеркнули, что нарушения со стороны боевиков свидетельствуют об агрессивных намерениях Кремля. При этом, ВСУ продолжают неуклонно придерживаться как Минских договоренностей, так и обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня.

Отрывок из сообщения на фейсбук-странице ООС:

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований России на временно неподконтрольной правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей. Наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 1 единицы военной техники вооруженных формирований России, размещенной с нарушением Минских договоренностей. А именно: в зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" вооруженных формирований России, в пределах жилой застройки города Луганска был зафиксирован танк Т-64. Такое якобы незначительное количество выявленных нарушений объясняется многочисленными препятствиями, которые оказывают работе представителей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях вооруженные формирования России".