Таковы выводы доклада ОБСЕ, который презентуют сегодня, 13 апреля. В нем указано, что территорию Беларуси используют для нанесения ударов по Украине, однако стороной конфликта страну не признают.

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Украинская сторона приводит аргументы

В выводах говорится, что Беларусь якобы не принимает непосредственного участия в войне против Украины.

Несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для нападений России на Украину, Миссия считает, что она не является стороной международного вооруженного конфликта с 1 апреля, пока не совершает акты насилия или других действий, которые являются прямым участием в боевых действиях лиц, представляющих Беларусь,

– говорится в заключении ОБСЕ.

В то же время украинская сторона не согласна с таким утверждением и приводит аргументы о причастности Беларуси к войне, в частности, ссылаясь на резолюцию Генассамблеи ООН об определении агрессии. В третьей статье резолюции говорится, что если одна страна предоставляет свою территорию для совершения агрессии против третьего государства, то это квалифицируется как агрессия.

Кроме того, Украина напомнила, что во время встречи с кремлевским диктатором Путиным самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они согласились оставить российские войска на белорусской территории.

Среди других аргументов – перекидывание Россией техники в Беларусь и запуск ракет из Могилевской области на территорию Украины. Есть доказательства участия белорусских военных в войне.

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