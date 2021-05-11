В "военном параде" 9 мая в оккупированном Донецке приняли участие около тысячи членов незаконных вооруженных формирований. В то же время на мероприятии боевиков присутствовали 5 тысяч зрителей.

За проведением так называемого парада к 9 мая в оккупированном Донецке наблюдала команда специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. К "параду" привлекли вооружение с нарушением линий отвода и технику военного типа.

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Какую технику зафиксировали у оккупантов

Кроме того, команда СММ в отчете зафиксировала технику с "парада". Обнаружили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", а также:

5 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка";

3 буксируемых гаубицы 2А65 "Мста-Б";

3 зенитно-ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10";

3 противотанковых ракетных комплекса 9K113 "Конкурс"

По информации "Суспільного" 9 мая центр города перекрывали, а также проводили ходу "Бессмертного полка". Также оккупационная власть в Донецке отменяла комендантский час на майские праздники.



9 мая оккупанты перекрывали центр Донецка / Фото "Суспільного"

В 2020 году в оккупированном Донецке боевики перенесли "военный парад" с 9 мая на 24 июня. Тогда в нем приняли участие более 2,5 тысячи военнослужащих и 110 единиц техники.