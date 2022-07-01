Официально работа Координатора проектов ОБСЕ в Украине остановлена с 1 июля. Причиной послужило вето России.

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Почти все члены ОБСЕ поддерживали продолжение миссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау, возглавляющий ОБСЕ, сообщил, что почти все члены организации выступали за продление миссии в Украине, особенно на фоне нынешних событий. Однако против продолжения выступила страна-агрессор, поэтому продолжать свою работу в Украине ОБСЕ не может.

К сожалению, несмотря на преимущественную поддержку государств-участников продолжения важной работы, которую Координатор проектов выполнял (в Украине – 24 канал) в течение 23 лет, консенсус о продлении его мандата не был достигнут из-за позиции России,

– сообщил Рау.

Польский дипломат подчеркнул, что действующее председательство ОБСЕ будет делать все для сохранения опыта, который приобрел Координатор проектов в Украине и для дальнейшего сотрудничества с Украиной и присутствия в нашей стране.

Следует отметить, что Офис координатора проектов ОБСЕ работал в Украине с 1999 года. Однако причина завершения его работы та самая, по которой в Украине прекращена специальная мониторинговая миссия. Ее 31 марта остановили так же из-за позиции России, которая как член организации отказалась продолжать мандат.

ОБСЕ и Украина

ОБСЕ покинула Украину еще после начала полномасштабного российского вторжения и эвакуировала иностранных работников. В то же время, украинским работникам ОБСЕ пожелала "оставаться в безопасности", а затем вообще в одностороннем порядке разрывала с ними контракты.

Многие работавшие в ОБСЕ украинцы оказались в плену российских оккупантов в первые дни полномасштабного вторжения. Их увольнение ОБСЕ перевело на Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ лишить Россию членства в организации. Министр подчеркивал, что ОБСЕ нужно сделать выбор между разрушением организации Россией или лишить полномочий страну-агрессора.

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