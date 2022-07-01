Офіційно робота Координатора проєктів ОБСЄ в Україні зупинена з 1 липня. Причиною стало вето Росії.

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Майже всі члени ОБСЄ підтримували продовження місії

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, який очолює ОБСЄ, повідомив, що майже всі члени організації виступали за продовження місії в Україні, особливо на фоні теперішніх подій. Однак проти продовження виступила країна-агресорка, тому продовжувати свою роботу в Україні ОБСЄ не може.

На жаль, попри переважну підтримку держав-учасниць продовження важливої роботи, яку Координатор проєктів виконував (в Україні – 24 канал) протягом 23 років, консенсусу щодо продовження його мандату не було досягнуто через позицію Росії,

– повідомив Рау.

Польський дипломат наголосив, що чинне головування ОБСЄ робитиме все для збереження досвіду, який набув Координатор проєктів в Україні та для подальшої співпраці з Україною й присутності в нашій країні.

Варто зазначити, що Офіс координатора проєктів ОБСЄ працював в Україні з 1999 року. Однак причина завершення його роботи та сама, через яку в Україні припинена спеціальна моніторингова місія. Її 31 березня зупинили так само через позицію Росії, яка як член організації відмовилася продовжувати мандат.

ОБСЄ та Україна

ОБСЄ покинула Україну ще після початку повномасштабного російського вторгнення й евакуювала іноземних працівників. Водночас українським працівникам ОБСЄ побажала "залишатися в безпеці", а потім взагалі в односторонньому порядку порозривала з ними контракти.

Багато українців, які працювали в ОБСЄ, опинилися у полоні російських окупантів у перші дні повномасштабного вторгнення. Їхнє звільнення ОБСЄ переклала на Україну.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ позбавити Росію членства в організації. Міністр наголошував, що ОБСЄ потрібно зробити вибір між руйнуванням організації Росією або позбавити повноважень країну-агресорку.

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