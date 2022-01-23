К тому же СММ ОБСЕ обнаружили на оккупированной Луганщине ОБСЕ 2 десятка неотведенных "Градов".
Важно Сутки на Донбассе: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, пострадал украинский герой
Какие нарушения зафиксировали наблюдатели
В отчете говорится, что в Донецкой области СММ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов, из которых 1 разрыв боеприпаса и 13 взрывов неопределенного происхождения.
Отмечается, что большинство таких случаев выявлено в районах:
- неподалеку Чермалыка (подконтрольный правительству, 77 километров к югу от Донецка),
- юго-западнее Горловки (неподконтрольная правительству, 39 километров северо-восточнее Донецка),
- а также на северо-восток и север от Широкино (подконтрольный правительству, 100 километров к югу от Донецка).
В Луганской области Миссия зафиксировала 156 нарушений режима прекращения огня, в том числе 50 взрывов неопределенного происхождения. Практически все нарушения произошли вблизи участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).
Также наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град"), размещенные с нарушением минских договоренностей в оккупированных районах Луганской области. Их оккупанты разместили вблизи населенного пункта Хрустальный (56 километров на юго-запад от Луганска).
Как прошли сутки на Донбассе
В течение 22 января оккупанты 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Из-за действий врага один украинский защитник получил боевое травмирование. Сейчас герой находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.
Где было "горячо"
- Враг дважды открывал огонь вблизи Майского и непосредственно по самому Майскому.
- Вблизи Водяного боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- Также оккупанты привлекли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-25.