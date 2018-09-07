ОБСЕ зафиксировала колонну из десятка грузовиков на границе с Россией

По данным ОБСЕ, колонна из десяти грузовиков незаконно пересекла неподконтрольный участок украинско-российской границы.

Об этом сообщила пресс-служба миссии.

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Отмечается, что беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал колонну грузовиков на грунтовой дороге неподалеку от границы с Россией, где отсутствуют пункты пропуска через границу.

4 сентября, в 00:01, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 10 грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками. И четыре автомобиля сопровождения: один автомобиль сопровождения впереди колонны, а три стояли припаркованные в конце колонны ,

– отметили в пресс-службе.

По данным миссии ОБСЕ, все они стояли в колонне по одному, направленные на север, по грунтовой дороге на северо-восток от населенного пункта Маныч, что в 76 километрах на восток от временно оккупированного Донецка.

"Примерно 10-15 человек ходили между автомобилями. Ориентировочно через 30 минут, в 00:30, все грузовики начали двигаться в направлении международной границы между Украиной и Российской Федерацией по грунтовой дороге, ведущей через границу, тогда как четыре автомобиля сопровождения остались в Украине и поехали в северном направлении", – уточнили в пресс-службе.